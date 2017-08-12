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АПЛ 2026/2027
Уотфорд - Ливерпуль
Уотфорд - Ливерпуль: обзор матча 12 августа 2017
Уотфорд
12.08.2017, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 1 тур
3 : 3
Завершен
Ливерпуль
8'
С. Окака-Чука
32'
А. Дукуре
90+4'
М. Бритос
29'
С. Мане
55'
Р. Фирмино (П)
57'
М. Салах
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уотфорд - Ливерпуль
ГОЛ! 3:3!
М. Бритос
90'
+4
90'
+1
Замена
Д. Гомес
️️️️
Т. Александер-Арнольд
88'
Желтая карточка
С. Миньоле
86'
Замена
Д. Милнер
️️️️
М. Салах
81'
Замена
Д. Ориги
️️️️
Р. Фирмино
Замена
А. Грэй
️️️️
С. Окака-Чука
63'
62'
Желтая карточка
Т. Александер-Арнольд
57'
ГОЛ! 2:3!
М. Салах
Пас отдал
Р. Фирмино
55'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Р. Фирмино
Замена
Ришарлисон
️️️️
Р. Перейра
49'
37'
Желтая карточка
С. Мане
ГОЛ! 2:1!
А. Дукуре
32'
29'
ГОЛ! 1:1!
С. Мане
Пас отдал
Э. Джан
Замена
К. Фемения
️️️️
Д. Янмат
18'
ГОЛ! 1:0!
С. Окака-Чука
Пас отдал
Х. Холебас
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
37
Роберто Перейра
ЛФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
39
Нордин Амрабат
РФ
Главный тренер
Марку Силва
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Уотфорд
25
Костел Пантилимон
ВР
4
Себастьян Предль
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
26
Бен Уотсон
ЦП
45
Андре Грэй
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Ливерпуль
1
Лорис Кариус
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
8
Марко Груйич
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
22
Доминик Соланке
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
4-1-2-3
1
Гомес
25
Холебас
22
Янмат
3
Бритос
4
Кабуль
15
Чалоба
6
Дукуре
8
Клеверли
37
Перейра
77
Окака-Чука
39
Амрабат
4-1-2-2-1
22
Миньоле
2
Александер-Арнольд
6
Ловрен
32
Матип
5
Морено
23
Джан
23
Вейналдум
14
Хендерсон
10
Салах
10
Мане
9
Фирмино
22
Янмат
17
Фемения
17
Фемения
22
Янмат
77
Окака-Чука
45
Грэй
45
Грэй
77
Окака-Чука
37
Перейра
47
Ришарлисон
47
Ришарлисон
37
Перейра
2
Александер-Арнольд
2
Гомес
2
Гомес
2
Александер-Арнольд
10
Салах
20
Милнер
20
Милнер
10
Салах
9
Фирмино
27
Ориги
27
Ориги
9
Фирмино
Остались в запасе
Уотфорд
Ливерпуль
25
Костел Пантилимон
ВР
4
Себастьян Предль
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
26
Бен Уотсон
ЦП
Главный тренер
Марку Силва
1
Лорис Кариус
ВР
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
8
Марко Груйич
ОП
22
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
4
Себастьян Предль
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
26
Бен Уотсон
ЦП
Остались в запасе
1
Лорис Кариус
ВР
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
8
Марко Груйич
ОП
22
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Уотфорд - Ливерпуль
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Викарэйдж Роад
Где смотреть матч:
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