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АПЛ 2026/2027
Уотфорд - Сток Сити
Уотфорд - Сток Сити: обзор матча 28 октября 2017
Уотфорд
28.10.2017, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 10 тур
0 : 1
Завершен
Сток Сити
16'
Д. Флетчер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уотфорд - Сток Сити
90'
+5
Желтая карточка
Д. Аллен
Желтая карточка
Т. Дини
90'
+5
Желтая карточка
А. Дукуре
87'
87'
Желтая карточка
М. Диуф
85'
Желтая карточка
Д. Шакири
Желтая карточка
Ришарлисон
76'
62'
Желтая карточка
Э. Чупо-Мотинг
Желтая карточка
К. Фемения
57'
16'
ГОЛ! 0:1!
Д. Флетчер
Пас отдал
Д. Шакири
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
8
Том Клеверли
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
19
Андре Каррильо
ПВ
47
Ришарлисон
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стилл
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
7
Джо Аллен
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
10
Рамадан Собхи
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Уотфорд
1
Орестис Карнезис
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
19
Уилл Хьюз
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
45
Андре Грэй
ЦФ
Сток Сити
13
Ли Грант
ВР
12
Том Эдвардс
ЦЗ
10
Хесе
ЛВ
16
Чарли Адам
ЦП
38
Саидо Бераино
ЦФ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Гомес
25
Холебас
3
Бритос
27
Кабаселе
17
Фемения
6
Капу
8
Клеверли
6
Дукуре
19
Каррильо
14
Дини
47
Ришарлисон
4-3-1-2
1
Батлэнд
17
Шоукросс
6
Виммер
4
Зума
33
Питерс
7
Аллен
24
Флетчер
10
Собхи
10
Шакири
13
Чупо-Мотинг
92
Диуф
Остались в запасе
Уотфорд
Сток Сити
1
Орестис Карнезис
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
19
Уилл Хьюз
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стилл
13
Ли Грант
ВР
12
Том Эдвардс
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
10
Хесе
ЛВ
38
Саидо Бераино
ЦФ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Остались в запасе
1
Орестис Карнезис
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
19
Уилл Хьюз
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
45
Андре Грэй
ЦФ
Остались в запасе
13
Ли Грант
ВР
12
Том Эдвардс
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
10
Хесе
ЛВ
38
Саидо Бераино
ЦФ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стилл
Главный тренер
Нарцис Пелах
Статистика матча Уотфорд - Сток Сити
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Стадион:
Викарэйдж Роад
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