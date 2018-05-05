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Уотфорд - Ньюкасл
Уотфорд - Ньюкасл: обзор матча 05 мая 2018
Уотфорд
05.05.2018, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 37 тур
2 : 1
Завершен
Ньюкасл
2'
Р. Перейра
28'
А. Грэй
55'
А. Перес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уотфорд - Ньюкасл
Желтая карточка
Х. Холебас
72'
Желтая карточка
К. Кабаселе
59'
55'
ГОЛ! 2:1!
А. Перес
Пас отдал
Х. Манкильо
42'
Желтая карточка
А. Перес
ГОЛ! 2:0!
А. Грэй
Пас отдал
Р. Перейра
28'
ГОЛ! 1:0!
Р. Перейра
Пас отдал
А. Дукуре
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
1
Орестис Карнезис
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
19
Уилл Хьюз
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
45
Андре Грэй
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стилл
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
17
Мухамед Диаме
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
24
Джером Синклэйр
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Карнезис
25
Холебас
22
Янмат
27
Кабаселе
20
Кэткарт
6
Капу
19
Хьюз
6
Дукуре
37
Перейра
14
Дини
45
Грэй
4-2-1-3
39
Дубравка
22
Манкильо
24
Лежен
24
Ласселлс
14
Дамметт
17
Диаме
26
Шелви
29
Кенеди
23
Мерфи
34
Гэйл
22
Перес
Остались в запасе
Уотфорд
Ньюкасл
17
Кико Фемения
ПЗ
1
Эурелью Гомес
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
24
Джером Синклэйр
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стилл
1
Карл Дарлоу
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Остались в запасе
17
Кико Фемения
ПЗ
1
Эурелью Гомес
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
24
Джером Синклэйр
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Остались в запасе
1
Карл Дарлоу
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стилл
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Статистика матча Уотфорд - Ньюкасл
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Викарэйдж Роад
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