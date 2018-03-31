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Уотфорд - Борнмут
Уотфорд - Борнмут: обзор матча 31 марта 2018
Уотфорд
31.03.2018, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 32 тур
2 : 2
Завершен
Борнмут
13'
К. Фемения
49'
Р. Перейра
43'
Д. Кинг (П)
90+2'
Д. Дефо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уотфорд - Борнмут
90'
+2
ГОЛ! 2:2!
Д. Дефо
Пас отдал
Н. Аке
Желтая карточка
С. Окака-Чука
90'
+1
Желтая карточка
А. Дукуре
78'
Желтая карточка
С. Предль
56'
ГОЛ! 2:1!
Р. Перейра
Пас отдал
У. Хьюз
49'
43'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Кинг
Желтая карточка
Х. Холебас
42'
Желтая карточка
Э. Капу
42'
ГОЛ! 1:0!
К. Фемения
Пас отдал
Х. Холебас
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
1
Орестис Карнезис
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
14
Трой Дини
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стилл
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
32
Дэн Гослинг
ЦП
10
Льюис Кук
ЦП
13
Каллум Уилсон
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
33
Джордон Айб
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
22
Дидье Ндонг
ЦП
14
Доди Лукебакио
ПВ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
8
Марк Пью
ЦП
31
Гарри Артер
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Карнезис
22
Янмат
4
Предль
5
Мариаппа
25
Холебас
6
Капу
17
Фемения
6
Дукуре
19
Хьюз
37
Перейра
14
Дини
3-2-2-3
31
Бегович
21
Дэниелс
15
Аке
27
Кук
32
Гослинг
10
Кук
19
Станислас
10
Фрейзер
33
Айб
7
Кинг
13
Уилсон
Остались в запасе
Уотфорд
Борнмут
14
Доди Лукебакио
ПВ
1
Эурелью Гомес
ВР
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
22
Дидье Ндонг
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стилл
1
Артур Боруц
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
8
Марк Пью
ЦП
31
Гарри Артер
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
14
Доди Лукебакио
ПВ
1
Эурелью Гомес
ВР
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
22
Дидье Ндонг
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Остались в запасе
1
Артур Боруц
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
8
Марк Пью
ЦП
31
Гарри Артер
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стилл
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Уотфорд - Борнмут
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
0
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Стадион:
Викарэйдж Роад
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