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Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Команды
Маритиму
Томаш Тавареш
Новости
€ 500 тыс
Томаш Тавареш - новости
Маритиму
7 марта 2001 (25), Лиссабон
#15 | Защитник
184 см | 70 кг
Португалия
Статистика
Новости
Трансферы
Червиченко: «Помните, сколько пузырей было, когда «Спартак» купил Тавареша?»
2025.01.31 12:29
9
Генич объяснил зимние трансферы «Спартака» на выход
2025.01.29 10:01
1
Экс-спартаковец Тавареш подписал контракт с новым клубом
2025.01.22 01:21
5
Реакция Мостового на уход Тавареша из «Спартака»
2025.01.15 20:58
1
Фото
«Спартак» расторг контракт еще с одним легионером
2025.01.15 15:04
8
«Спартак» может досрочно разорвать контракт с защитником
2025.01.10 08:41
6
«Спартак» нашел новую команду для Тавареша
2025.01.09 22:41
2
Австрийский клуб хочет вернуть защитника в «Спартак»
2025.01.08 08:25
37
«Спартак» не сможет вернуть Тавареша зимой
2024.10.09 18:51
11
«Спартак» отдал Тавареша в аренду
2024.07.23 17:17
28
Тавареш хочет побороться за место в основе «Спартака»
2024.07.05 18:55
6
Тавареш отказался переходить в «Крылья Советов»
2024.07.05 03:29
7
«Спартак» может отдать защитника в аренду «Крыльям Советов»
2024.07.02 18:18
11
Два легионера могут покинуть «Спартак» в случае трансфера Горшкова
2024.06.15 20:10
11
Тавареш оценил медальные перспективы «Спартака» в этом сезоне
2024.04.27 20:22
Тавареш рассказал, как «Спартак» попрощался с Абаскалем
2024.04.27 14:40
2
«Спартак» отправился на матч с «Зенитом» без четырех футболистов
2024.02.29 15:30
10
В «Спартаке» рассказали, когда Тавареш сможет получить полноценную нагрузку
2023.12.14 17:59
4
«Спартак» собирается расстаться с Классеном
2023.12.01 12:01
7
Фото
Промес посвятил гол ЦСКА травмированному игроку «Спартака»
2023.10.09 17:58
2
«Это ужасно»: Абаскаль – о травме защитника «Спартака»
2023.06.30 18:18
3
Стало известно, на сколько выбыл Тавареш – у него разрыв крестов
2023.06.21 19:22
3
«Спартак» ищет левого защитника на замену Таварешу: клуб хочет иностранца
2023.06.19 17:54
1
«Спартак» хочет купить защитника сборной России на замену травмированному Таварешу
2023.06.16 15:15
9
В «Спартаке» отреагировали на разрыв крестов у Тавареша
2023.06.15 16:55
5
Защитник «Спартака» Тавареш порвал кресты во второй раз за год
2023.06.15 15:25
14
Пост
Сборная разочарований сезона РПЛ: от Сафонова и Дуарте до Агаларова и Йокановича
2023.06.14 12:11
6
Видео
Первый гол Тавареша за «Спартак»: фантастический удар в касание, который не спас клуб от вылета из Кубка
2023.04.19 18:54
4
Видео
Футболисты «Спартака» и других клубов РПЛ замечены на вечеринке в Москве
2023.04.04 17:48
4
Тавареш одним словом описал, как ему игралось против Дзюбы
2023.02.28 22:51
3
1
2
3
Главные новости
Спецпроект
Забивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
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ЦСКА призвали избавиться от нападающего
00:33
Стало известно о нахальной махинации «Манчестер Сити» с зарплатой Манчини
00:09
Генич сформулировал, что не так с «Зенитом»
Вчера, 23:57
1
Лига наций. Испания победила Англию на «Уэмбли» (3:2), 41-летний Модрич забил за Хорватию
Вчера, 23:43
2
Прояснилась судьба Писарского после отбытия дисквалификации за ставки
Вчера, 22:59
2
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Вагнер расплакался после прощального матча в Москве
Вчера, 22:15
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Состоялся прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
Вчера, 21:51
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Нового тренера «Ростова» описали тремя словами
Вчера, 20:59
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Вагнер забил в прощальном матче на «ВЭБ Арене» и отпраздновал в фуражке
Вчера, 20:48
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