В «Спартаке» рассказали, когда Тавареш сможет получить полноценную нагрузку

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что о заключительном этапе восстановления после травмы защитника Томаша Тавареша говорить еще рано.

«Восстановление Тавареша проходит хорошо. Про заключительный этап восстановления говорить рано, но мы полагаем, что на сборах он получит полноценную нагрузку», – сказал Зеленов.