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    • В «Спартаке» рассказали, когда Тавареш сможет получить полноценную нагрузку

    В «Спартаке» рассказали, когда Тавареш сможет получить полноценную нагрузку

    Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что о заключительном этапе восстановления после травмы защитника Томаша Тавареша говорить еще рано.

    «Восстановление Тавареша проходит хорошо. Про заключительный этап восстановления говорить рано, но мы полагаем, что на сборах он получит полноценную нагрузку», – сказал Зеленов.

    • Тавареш выступает за «Спартак» с января 2023 года. За это время он забил гол и сделал результативную передачу в 18 матчах.
    • В июне этого года футболист повредил переднюю крестообразную связку, когда готовился в составе молодежной сборной Португалии к чемпионату Европы.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +20939

      NewLife 12 минут назад

      Побыстрее выздоравливать этому нужному игроку.

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