Тавареш оценил медальные перспективы «Спартака» в этом сезоне

Защитник «Спартака» Томаш Тавареш допускает, что команда попадет в топ-3 РПЛ в этом сезоне.

– Таблица РПЛ сейчас очень плотная. Чего ты ждешь от концовки сезона?

– Перед матчем в Ростове, когда мы находились на седьмой строчке, тренер напомнил, что мы всего в нескольких очках от тройки лучших. И все еще возможно. Важно помнить об этом. Пара побед может резко улучшить наши позиции.