Тавареш оценил медальные перспективы «Спартака» в этом сезоне

Защитник «Спартака» Томаш Тавареш допускает, что команда попадет в топ-3 РПЛ в этом сезоне.
– Таблица РПЛ сейчас очень плотная. Чего ты ждешь от концовки сезона?
– Перед матчем в Ростове, когда мы находились на седьмой строчке, тренер напомнил, что мы всего в нескольких очках от тройки лучших. И все еще возможно. Важно помнить об этом. Пара побед может резко улучшить наши позиции.
- «Спартак» отстает от топ-3 на 5 очков.
- Завтра, 28 апреля, «Спартак» в 26-м туре примет «Локомотив».
- Начало – в 16:15 мск.
Источник: официальный сайт «Спартака»