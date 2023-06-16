«Спартак» хочет купить защитника сборной России на замену травмированному Таварешу

А зачем Сочи в аренду игрока основного состава отдавать? Только на продажу. Цену загнут немалую.
«Спартак» собирается усилить левый фланг обороны во время летнего трансферного окна.
Это связано с серьезной травмой Томаша Тавареша, который порвал кресты во второй раз за год.
Один из вариантов – покупка или аренда защитника «Сочи» Артема Макарчука.
- Макарчук с сентября 2022 года вызывается в сборную России.
- Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.
- В прошедшем сезоне фулбек «Сочи» забил 1 гол и сделал 5 ассистов в 35 матчах.