Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • «Спартак» хочет купить защитника сборной России на замену травмированному Таварешу

    «Спартак» хочет купить защитника сборной России на замену травмированному Таварешу

    «Спартак» собирается усилить левый фланг обороны во время летнего трансферного окна.

    Это связано с серьезной травмой Томаша Тавареша, который порвал кресты во второй раз за год.

    Один из вариантов – покупка или аренда защитника «Сочи» Артема Макарчука.

    • Макарчук с сентября 2022 года вызывается в сборную России.
    • Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.
    • В прошедшем сезоне фулбек «Сочи» забил 1 гол и сделал 5 ассистов в 35 матчах.

    Новости по теме
    «Вам не стыдно плакать все время?»: Канчельскис обратился к «Спартаку» 15
    Шикунов назвал три клуба РПЛ, бюджет которых больше, чем у «Локомотива» 1
    «Спартак» отказался от трансфера форварда сборной Колумбии 2
    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:15
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1234

      SLADE2019 37 секунд назад

      А зачем Сочи в аренду игрока основного состава отдавать? Только на продажу. Цену загнут немалую.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 