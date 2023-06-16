«Спартак» хочет купить защитника сборной России на замену травмированному Таварешу

«Спартак» собирается усилить левый фланг обороны во время летнего трансферного окна.

Это связано с серьезной травмой Томаша Тавареша, который порвал кресты во второй раз за год.

Один из вариантов – покупка или аренда защитника «Сочи» Артема Макарчука.