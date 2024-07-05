Тавареш хочет побороться за место в основе «Спартака»

Португальский защитник «Спартака» Томаш Тавареш намерен доказать новому главному тренеру красно-белых Деяну Станковичу, что он достоин места в основе, сообщает «Евро-Футбол.Ру». Из-за этого он не хочет уходить в «Крылья Советов», в том числе на правах аренды.

При этом, к Томашу есть и интерес из чемпионата Португалии, однако конкретных предложений от местных клубов пока не поступало.