Тавареш хочет побороться за место в основе «Спартака»

Португальский защитник «Спартака» Томаш Тавареш намерен доказать новому главному тренеру красно-белых Деяну Станковичу, что он достоин места в основе, сообщает «Евро-Футбол.Ру». Из-за этого он не хочет уходить в «Крылья Советов», в том числе на правах аренды.
При этом, к Томашу есть и интерес из чемпионата Португалии, однако конкретных предложений от местных клубов пока не поступало.
- В прошлом сезоне Тавареш провел за «Спартак» 4 матча.
- Летом 2023 года португалец получил разрыв крестообразной связки колена. Из-за этого он длительное время не выходил на поле.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»