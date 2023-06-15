В «Спартаке» отреагировали на разрыв крестов у Тавареша

«Спартак» подтвердил информацию о серьезной травме у защитника Томаша Тавареша.

«Тавареш повредил переднюю крестообразную связку в расположении молодежной сборной Португалии.

Точные сроки восстановления будут понятны после детального обследования. Медицинский штаб «Спартака» находится на связи с футболистом.

Мы желаем нашему защитнику скорейшего выздоровления!» – сказано в заявлении клуба.