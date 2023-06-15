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    В «Спартаке» отреагировали на разрыв крестов у Тавареша

    «Спартак» подтвердил информацию о серьезной травме у защитника Томаша Тавареша.

    «Тавареш повредил переднюю крестообразную связку в расположении молодежной сборной Португалии.

    Точные сроки восстановления будут понятны после детального обследования. Медицинский штаб «Спартака» находится на связи с футболистом.

    Мы желаем нашему защитнику скорейшего выздоровления!» – сказано в заявлении клуба.

    • Это второй разрыв крестообразных связок колена у Тавареша за карьеру.
    • Ранее он порвал кресты в мае 2022 года.

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    Источник: телеграм-канал «Спартака»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5350

      Питерский князь 1 минуту назад

      Подтвердили разрыв пукана. Теперь он мясной.
      :)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +894

      k611 1 час назад

      Здоровья игроку

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2232

      spam2009 2 часа назад

      это гг братан

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3235

      шахта Заполярная 2 часа назад

      Здоровья Томаш. Благополучного лечения.

      2
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