В «Спартаке» отреагировали на разрыв крестов у Тавареша

«Спартак» подтвердил информацию о серьезной травме у защитника Томаша Тавареша.
«Тавареш повредил переднюю крестообразную связку в расположении молодежной сборной Португалии.
Точные сроки восстановления будут понятны после детального обследования. Медицинский штаб «Спартака» находится на связи с футболистом.
Мы желаем нашему защитнику скорейшего выздоровления!» – сказано в заявлении клуба.
- Это второй разрыв крестообразных связок колена у Тавареша за карьеру.
- Ранее он порвал кресты в мае 2022 года.
Источник: телеграм-канал «Спартака»