Тавареш рассказал, как «Спартак» попрощался с Абаскалем

Защитник «Спартака» Томаш Тавареш рассказал, как команда попрощалась с уволенным главным тренером Гильермо Абаскалем.
«Гильермо сказал команде, что уходит, произнeс обычные слова на прощание. Мы пожелали удачи в ответ.
«Спартак» – большой клуб, от которого всегда ждут только побед. В последние месяцы мы показывали не те результаты, на которые рассчитывали. В такой ситуации тренер всегда под ударом», – сказал Тавареш.
- Абаскаля в качестве и.о. сменил Владимир Слишкович.
- При нем команда не проиграла ни матча.
- Завтра, 28 апреля, «Спартак» примет «Локомотив» в 26-м туре РПЛ.
Источник: официальный сайт «Спартака»