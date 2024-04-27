Тавареш рассказал, как «Спартак» попрощался с Абаскалем

Защитник «Спартака» Томаш Тавареш рассказал, как команда попрощалась с уволенным главным тренером Гильермо Абаскалем.

«Гильермо сказал команде, что уходит, произнeс обычные слова на прощание. Мы пожелали удачи в ответ.

«Спартак» – большой клуб, от которого всегда ждут только побед. В последние месяцы мы показывали не те результаты, на которые рассчитывали. В такой ситуации тренер всегда под ударом», – сказал Тавареш.