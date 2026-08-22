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Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Команды
Маритиму
Томаш Тавареш
Статистика
€ 500 тыс
Томаш Тавареш - статистика
Маритиму
7 марта 2001 (25), Лиссабон
#15 | Защитник
184 см | 70 кг
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Маритиму
2
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 3 тур
Маритиму
2 : 2
22.08.2026
Академика де Визеу
Был в запасе
Португалия. Примейра, 2 тур
Фамаликан
1 : 2
16.08.2026
Маритиму
80' - 90'
Португалия. Примейра, 1 тур
Маритиму
1 : 0
08.08.2026
Каза Пиа
87' - 90'
90'
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