Тавареш отказался переходить в «Крылья Советов»

Португальский защитник «Спартака» Томаш Тавареш не перейдет в «Крылья Советов».

По сведениям СМИ, 23-летний португалец не заинтересован в продолжении карьеры в «Крыльях Советов». Футболист может остаться в столичном клубе или перебраться в Европу.