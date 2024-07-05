Тавареш отказался переходить в «Крылья Советов»

Португальский защитник «Спартака» Томаш Тавареш не перейдет в «Крылья Советов».
По сведениям СМИ, 23-летний португалец не заинтересован в продолжении карьеры в «Крыльях Советов». Футболист может остаться в столичном клубе или перебраться в Европу.
- Томаш Тавареш был выкуплен «Спартаком» у «Бенфики» зимой 2023 года. В майке красно-белого коллектива футболист провел 22 игры, в которых оформил 1+1 по системе «гол плюс пас».
- Ранее СМИ сообщили о том, что боссы «Спартака» рассчитывают отдать португальца в аренду.
- Одним из претендентов назывались «Крылья Советов».
Источник: Legalbet