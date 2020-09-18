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Финляндия. Вейккауслига
Команды
Лахти
Тофол Монтиэль
Статистика
€ 200 тыс
Тофол Монтиэль - статистика
Лахти
11 апреля 2000 (26)
#8 | Полузащитник
178 см
Испания
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Финляндия. Вейккауслига, 25 тур
Лахти
1 : 1
18.09.2026
Яро
1' - 80'
Финляндия. Вейккауслига, 24 тур
Ильвес
3 : 1
12.09.2026
Лахти
1' - 90'
Финляндия. Вейккауслига, 23 тур
Лахти
2 : 1
08.09.2026
Мариехамн
1' - 64'
38'
Финляндия. Вейккауслига, 22 тур
ВПС
0 : 1
31.08.2026
Лахти
1' - 90'
Статистика по турнирам
Финляндия. Вейккауслига 2026
Венгрия. Национальный чемпионат 2024/2025
Италия. Кубок 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
Португалия. Примейра 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фиорентина
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Фиорентина
0 : 2
16.05.2021
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Кальяри
0 : 0
12.05.2021
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Фиорентина
2 : 0
08.05.2021
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Болонья
3 : 3
02.05.2021
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Фиорентина
1 : 1
25.04.2021
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Верона
1 : 2
20.04.2021
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Сассуоло
3 : 1
17.04.2021
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Фиорентина
2 : 3
11.04.2021
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Дженоа
1 : 1
03.04.2021
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Фиорентина
2 : 3
21.03.2021
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Беневенто
1 : 4
13.03.2021
Фиорентина
90' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Фиорентина
3 : 3
07.03.2021
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Фиорентина
1 : 2
03.03.2021
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Удинезе
1 : 0
28.02.2021
Фиорентина
88' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Фиорентина
3 : 0
19.02.2021
Специя
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Сампдория
2 : 1
14.02.2021
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Фиорентина
0 : 2
05.02.2021
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Торино
1 : 1
29.01.2021
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Фиорентина
2 : 1
23.01.2021
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Наполи
6 : 0
17.01.2021
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Фиорентина
1 : 0
10.01.2021
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Фиорентина
1 : 1
19.12.2020
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Фиорентина
3 : 2
25.10.2020
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Фиорентина
1 : 2
02.10.2020
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Интер
4 : 3
26.09.2020
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Фиорентина
1 : 0
19.09.2020
Торино
Был в запасе
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