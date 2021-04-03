Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Тофол Монтиэль - статистика

    #15 | Полузащитник
    Имя Тофол
    Фамилия Монтиэль
    Команда Сиена
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 11 апреля 2000 (22 года)
    Рост 178
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Фиорентина 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.05.2021 Был в запасе Кротоне (Кротоне) 0:0 Фиорентина (Флоренция)
    16.05.2021 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 0:2 Наполи (Неаполь)
    12.05.2021 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 0:0 Фиорентина (Флоренция)
    08.05.2021 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 2:0 Лацио (Рим)
    02.05.2021 Был в запасе Болонья (Болонья) 3:3 Фиорентина (Флоренция)
    25.04.2021 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 1:1 Ювентус (Турин)
    20.04.2021 Был в запасе Верона (Верона) 1:2 Фиорентина (Флоренция)
    17.04.2021 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 3:1 Фиорентина (Флоренция)
    11.04.2021 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 2:3 Аталанта (Бергамо)
    03.04.2021 Был в запасе Дженоа (Генуя) 1:1 Фиорентина (Флоренция)
    21.03.2021 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 2:3 Милан (Милан)
    13.03.2021 90' -90' Беневенто (Беневенто) 1:4 Фиорентина (Флоренция)
    07.03.2021 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 3:3 Парма (Парма)
    03.03.2021 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 1:2 Рома (Рим)
    28.02.2021 88' -90' Удинезе (Удине) 1:0 Фиорентина (Флоренция)
    19.02.2021 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 3:0 Специя (Ла Специя)
    14.02.2021 Был в запасе Сампдория (Генуя) 2:1 Фиорентина (Флоренция)
    05.02.2021 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 0:2 Интер (Милан)
    29.01.2021 Был в запасе Торино (Турин) 1:1 Фиорентина (Флоренция)
    23.01.2021 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 2:1 Кротоне (Кротоне)
    17.01.2021 Был в запасе Наполи (Неаполь) 6:0 Фиорентина (Флоренция)
    10.01.2021 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 1:0 Кальяри (Кальяри)
    19.12.2020 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 1:1 Верона (Верона)
    25.10.2020 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 3:2 Удинезе (Удине)
    02.10.2020 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 1:2 Сампдория (Генуя)
    26.09.2020 Был в запасе Интер (Милан) 4:3 Фиорентина (Флоренция)
    19.09.2020 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 1:0 Торино (Турин)
    • Читайте нас: 
    11