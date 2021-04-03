Тофол Монтиэль - статистика
#15 | Полузащитник
|Имя
|Тофол
|Фамилия
|Монтиэль
|Команда
|Сиена
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 апреля 2000 (22 года)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Тофол
|Фамилия
|Монтиэль
|Команда
|Сиена
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 апреля 2000 (22 года)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фиорентина
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.05.2021
|Был в запасе
|Кротоне (Кротоне)
|0:0
|Фиорентина (Флоренция)
|16.05.2021
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|0:2
|Наполи (Неаполь)
|12.05.2021
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|0:0
|Фиорентина (Флоренция)
|08.05.2021
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|2:0
|Лацио (Рим)
|02.05.2021
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|3:3
|Фиорентина (Флоренция)
|25.04.2021
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|1:1
|Ювентус (Турин)
|20.04.2021
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|1:2
|Фиорентина (Флоренция)
|17.04.2021
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|3:1
|Фиорентина (Флоренция)
|11.04.2021
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|2:3
|Аталанта (Бергамо)
|03.04.2021
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|1:1
|Фиорентина (Флоренция)
|21.03.2021
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|2:3
|Милан (Милан)
|13.03.2021
|90' -90'
|Беневенто (Беневенто)
|1:4
|Фиорентина (Флоренция)
|07.03.2021
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|3:3
|Парма (Парма)
|03.03.2021
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|1:2
|Рома (Рим)
|28.02.2021
|88' -90'
|Удинезе (Удине)
|1:0
|Фиорентина (Флоренция)
|19.02.2021
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|3:0
|Специя (Ла Специя)
|14.02.2021
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|2:1
|Фиорентина (Флоренция)
|05.02.2021
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|0:2
|Интер (Милан)
|29.01.2021
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|1:1
|Фиорентина (Флоренция)
|23.01.2021
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|2:1
|Кротоне (Кротоне)
|17.01.2021
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|6:0
|Фиорентина (Флоренция)
|10.01.2021
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|1:0
|Кальяри (Кальяри)
|19.12.2020
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|1:1
|Верона (Верона)
|25.10.2020
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|3:2
|Удинезе (Удине)
|02.10.2020
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|1:2
|Сампдория (Генуя)
|26.09.2020
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|4:3
|Фиорентина (Флоренция)
|19.09.2020
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|1:0
|Торино (Турин)