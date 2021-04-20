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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Фиорентина
Верона - Фиорентина: обзор матча 20 апреля 2021
Верона
20.04.2021, вторник, 21:45
Италия. Серия А, 32 тур
1 : 2
Завершен
Фиорентина
72'
Э. Сальседо
45+2'
Д. Влахович (П)
65'
М. Касерес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верона - Фиорентина
90'
+3
Желтая карточка
К. Куаме
Желтая карточка
С. Стураро
90'
+1
85'
Замена
Г. Кастровилли
️️️️
Д. Бонавентура
85'
Замена
Игор
️️️️
К. Бираги
Замена
Н. Калинич
️️️️
Д. Лазович
78'
76'
Замена
К. Куаме
️️️️
Ф. Рибери
ГОЛ! 1:2!
Э. Сальседо
Пас отдал
Д. Фараони
72'
Замена
С. Стураро
️️️️
А. Тамез
69'
Замена
Д. Маньяни
️️️️
К. Гюнтер
69'
Замена
М. Дзакканьи
️️️️
Д. Бесса
69'
Желтая карточка
К. Гюнтер
68'
65'
ГОЛ! 0:2!
М. Касерес
Пас отдал
Д. Влахович
Замена
Э. Сальседо
️️️️
И. Илич
60'
45'
+2
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Влахович
19'
Желтая карточка
Д. Бонавентура
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
16
Марко Сильвестри
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
61
Адриен Тамез
ОП
11
Даниэль Бесса
ЦП
72
Антонин Барак
АП
20
Иван Илич
ПП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Фиорентина
1
Бартломей Дронговски
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
5
Эрик Пульгар
ОП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
4
Софиан Амрабат
ПП
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Верона
1
Ивор Пандур
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
19
Эбрима Колли
ЛВ
27
Стефано Стураро
ЦП
99
Андреа Фавилли
ЦФ
10
Эдди Сальседо
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
21
Антонио Розати
ВР
15
Максимильяно Оливера
ЛЗ
3
Антонио Баррека
ЛЗ
44
Игор
ЦЗ
24
Кевин Малку
ПЗ
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
9
Валентин Эйссерик
АП
8
Тофол Монтиэль
АП
8
Кристиан Куаме
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
4-1-3-1-1
16
Сильвестри
32
Димарко
27
Давидович
22
Гюнтер
19
Фараони
61
Тамез
88
Лазович
11
Бесса
20
Илич
72
Барак
15
Ласанья
3-3-3-1
1
Дронговски
28
Мартинес
2
Пеццелла
4
Касерес
5
Венути
5
Пульгар
3
Бираги
4
Амрабат
7
Бонавентура
7
Рибери
28
Влахович
11
Бесса
10
Дзакканьи
10
Дзакканьи
11
Бесса
22
Гюнтер
96
Маньяни
96
Маньяни
22
Гюнтер
61
Тамез
27
Стураро
27
Стураро
61
Тамез
20
Илич
10
Сальседо
10
Сальседо
20
Илич
88
Лазович
9
Калинич
9
Калинич
88
Лазович
3
Бираги
44
Игор
44
Игор
3
Бираги
7
Бонавентура
8
Кастровилли
8
Кастровилли
7
Бонавентура
7
Рибери
8
Куаме
8
Куаме
7
Рибери
Остались в запасе
Верона
Фиорентина
1
Ивор Пандур
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
1
Пьетро Террачиано
ВР
21
Антонио Розати
ВР
15
Максимильяно Оливера
ЛЗ
3
Антонио Баррека
ЛЗ
24
Кевин Малку
ПЗ
9
Валентин Эйссерик
АП
8
Тофол Монтиэль
АП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Остались в запасе
1
Ивор Пандур
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
Остались в запасе
1
Пьетро Террачиано
ВР
21
Антонио Розати
ВР
15
Максимильяно Оливера
ЛЗ
3
Антонио Баррека
ЛЗ
24
Кевин Малку
ПЗ
9
Валентин Эйссерик
АП
8
Тофол Монтиэль
АП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Паоло Ваноли
Статистика матча Верона - Фиорентина
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
- : -
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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