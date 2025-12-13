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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Команды
Челябинск
Рамазан Гаджимурадов
Новости
€ 900 тыс
Рамазан Гаджимурадов - новости
Челябинск
9 января 1998 (28), Хасавюрт
#10 | Нападающий
178 см
Россия
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Новости
Трансферы
Символическая сборная сезона Первой лиги
2025.12.13 11:28
1
Экс-игрок «Урала» Гаджимурадов рассказал о срыве трансфера в «Спартак» в 2022 году
2024.11.05 17:53
1
Экс-игрок «Урала»: «Я злорадствовал, когда команда вылетела из РПЛ»
2024.11.04 23:47
Представитель Гаджимурадова рассказал о сорвавшемся переходе в «Спартак»
2023.04.03 08:30
1
«Урал» объявил о переходе Гаджимурадова в «Динамо» Мх
2023.02.20 11:40
Гаджимурадов проведет остаток сезона в Первой лиге. В сентябре им интересовался «Спартак»
2023.02.20 10:38
2
Гаджимурадов ответил, почему не полетел на сборы «Урала»
2023.01.23 07:49
Гаджимурадов не полетел на сборы «Урала». Игроком интересовался «Спартак»
2023.01.15 14:12
1
Гаджимурадов недоволен своим положением в «Урале». Им интересовался «Спартак»
2022.12.15 22:57
2
Агент Гаджимурадова: «Зимой возможны разные варианты. Может, вернемся к «Спартаку»
2022.11.04 17:14
2
«Спартак» действительно хотел подписать Гаджимурадова из «Урала»: «Он интересен многим»
2022.10.24 18:47
«Так я могу и в «Челси» хотеть, воду Захаряну носить». Гаджимурадов – о переходе в «Спартак»
2022.09.15 13:00
1
Гаджимурадов отреагировал на интерес «Спартака»
2022.09.14 22:27
2
В «Спартаке» прокомментировали новость об интересе к вингеру «Урала»
2022.09.08 15:05
В «Урале» прокомментировали желание «Спартака» арендовать Гаджимурадова
2022.09.08 13:21
«Спартак» пытается арендовать вингера «Урала»
2022.09.08 12:35
2
Игрок «Урала» Гаджимурадов: «В первом тайме в ворота «Динамо» не назначили железный пенальти»
2022.09.04 13:42
1
Видео
Игрок «Урала» Гаджимурадов: «Судья испугался ставить пенальти в ворота ЦСКА. Его что, расстреляют после игры?»
2022.04.06 22:13
1
Гогличидзе, Магомадов, Гаджимурадов – в старте «Урала» на матч с «Ахматом»; Семенов, Уткин, Конате сыграют у гостей
2022.03.13 11:05
Фото
«Урал» – Гаджимурадову: «Поздравляем с днем рождения самого техничного игрока в мире!»
2022.01.09 09:47
8
Вингер «Урала» Гаджимурадов: «В РПЛ лимит не нужен. Ты будешь играть, если сильный»
2021.12.21 12:56
6
Игрок «Урала» Гаджимурадов: «Не сдали квартиру в Москве, потому что дагестанец. Кредит тоже не дали»
2021.12.21 11:45
4
Фото
Баринов, Уткин, Сергеев и Заболотный – в символической сборной 18-го тура РПЛ по версии WhoScored
2021.12.14 16:03
2
Фото
«Урал» подписал Гаджимурадова и Адамова
2021.01.15 15:39
2
«Рубин» может перехватить у «Урала» полузащитника «СКА-Хабаровска» Гаджимурадова
2021.01.10 09:38
1
«Чемпионат»: «Урал» договорился о переходах полузащитников «Велеса» и «СКА-Хабаровска»
2021.01.09 13:51
1
Кубок России. «Рубин» проиграл «СКА-Хабаровску» и вылетел из турнира
2020.11.04 11:59
10
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