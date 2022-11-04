Агент Гаджимурадова: «Зимой возможны разные варианты. Может, вернемся к «Спартаку»

Дмитрий Кигинько, агент полузащитника «Урала» Рамазана Гаджимурадова, ответил на вопрос о будущем игрока.

«Возможны разные варианты развития событий, но конкретики пока нет.

В летнее трансферное окно был «Спартак», возможно, к нему вернемся. Или «Спартак» вернется к нам», – сказал агент.

24-летний Гаджимурадов выступает за «Урал» с января 2021 года.

В этом сезоне он сделал 1 ассист в 13 матчах.

Рыночная стоимость вингера – 700 тысяч евро.

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