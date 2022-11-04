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    Агент Гаджимурадова: «Зимой возможны разные варианты. Может, вернемся к «Спартаку»

    Дмитрий Кигинько, агент полузащитника «Урала» Рамазана Гаджимурадова, ответил на вопрос о будущем игрока.

    «Возможны разные варианты развития событий, но конкретики пока нет.

    В летнее трансферное окно был «Спартак», возможно, к нему вернемся. Или «Спартак» вернется к нам», – сказал агент.

    • 24-летний Гаджимурадов выступает за «Урал» с января 2021 года.
    • В этом сезоне он сделал 1 ассист в 13 матчах.
    • Рыночная стоимость вингера – 700 тысяч евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 17:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +16169

      NewLife 18 минут назад

      Интересный парень, надо присмотреться.

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