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    • Экс-игрок «Урала» Гаджимурадов рассказал о срыве трансфера в «Спартак» в 2022 году

    Экс-игрок «Урала» Гаджимурадов рассказал о срыве трансфера в «Спартак» в 2022 году

    Полузащитник «СКА-Хабаровска» Рамазан Гаджимурадов рассказал, что в 2022 году мог перейти из «Урала» в «Спартак».

    – За 8 стартовых матчей сезона-2022/2023 «Урал» набрал лишь одно очко, Игоря Шалимова вскоре сменил Виктор Гончаренко. Это сейчас известно, что отношения у вас не сложились, но как было в первое время после назначения Виктора Михайловича?

    – Когда Гончаренко пришeл в «Урал», то при нeм я играл первые четыре матча в старте. У Виктора Михайловича хорошие тренировки, он со всеми общался, но затем я перебрал с жeлтыми, пропустил игру, с которой началась наша беспроигрышная серия. Примерно в этот момент я и потерял место в старте.

    – У вас случился конфликт?

    – Нет, конфликта не было. Он хотел на моe место кого-то другого. Я в его сторону вообще ничего плохого не говорил. Я просто перестал играть и перестал быть нужен. Возможно, триггером стал момент, когда я дал эмоциональное интервью «Матч ТВ», где я сказал, что если у меня будут варианты, то я уйду из «Урала». После этого руководство поменяло ко мне отношения.

    – Уже тогда пошли первые разговоры про возможную аренду в «Спартак»?

    – За два дня до окончания трансферного окна мне позвонил агент и сказал, что есть вариант со «Спартаком». У них «сломались» Зиньковский и Мартинс, а у «Урала» была игра со «Спартаком», я вышел в перерыве и хорошо себя показал. Допускаю, что мог понравиться Абаскалю. Агент мне сказал, что можешь потихоньку собирать чемоданы.

    – Так почему «Урал» тебя не отпустил?

    – Я не понял этого решения Григория Викторовича Иванова. В «Спартак» два раза не зовут. Закрепился бы я там или нет – это другой вопрос. Я реалист и понимаю, что там были сильнее парни, чем я, но в окружении их и я мог бы вырасти. Окей, не выкупи меня «Спартак», то я бы вернулся в «Урал» уже сильнее.

    – То есть, «Урал» тебя оставил, но и играть не давал?

    – Точно. Виктор Михайлович подходил и говорил: «Ты думаешь о «Спартаке», а не о футболе». Я отнекивался, я просто хотел играть в футбол. Если бы можно было вернуть время назад, то я не стал бы давать то интервью «Матч ТВ». Всe закончилось тем, что после одного из кубковых матчей ко мне подошeл Гончаренко и сказал: «Тебе лучше подыскать новый клуб, я больше не вижу тебя в составе».

    Я сказал, что у меня нет вопросов и поблагодарил за совместную работу.

    • 26-летний Гаджимурадов сейчас стоит 350 тысяч евро.
    • В сезоне Первой лиги у Рамазана 17 матчей, 2 гола, 4 ассиста.
    • Именно за хабаровчан у Рамазана больше всего матчей в карьере (68).

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    Источник: Metaratings

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    05.11.2024 17:53
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    Karpathian
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