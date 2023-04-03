Представитель Гаджимурадова рассказал о сорвавшемся переходе в «Спартак»

Если уж он Уралу не нужен то зачем он Спартаку?
«Урал» не дал Рамазану Гаджимурадову перейти в «Спартак», об этом заявил представитель футболиста Дмитрий Кигинько.
«Сейчас непростой период в карьере Рамазана. Сложилось так, что еще недавно он был близок к переходу в «Спартак», а в итоге сейчас играет в махачкалинском «Динамо».
Как мне кажется, «Урал» его передержал, не дал возможности перейти в «Спартак», – сказал Кигинько.
- Сообщалось, что «Спартак» пытался арендовать вингера в сентябре.
- В «Динамо» Мх он перешел в феврале.