Представитель Гаджимурадова рассказал о сорвавшемся переходе в «Спартак»

«Урал» не дал Рамазану Гаджимурадову перейти в «Спартак», об этом заявил представитель футболиста Дмитрий Кигинько.

«Сейчас непростой период в карьере Рамазана. Сложилось так, что еще недавно он был близок к переходу в «Спартак», а в итоге сейчас играет в махачкалинском «Динамо».

Как мне кажется, «Урал» его передержал, не дал возможности перейти в «Спартак», – сказал Кигинько.