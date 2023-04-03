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    Представитель Гаджимурадова рассказал о сорвавшемся переходе в «Спартак»

    «Урал» не дал Рамазану Гаджимурадову перейти в «Спартак», об этом заявил представитель футболиста Дмитрий Кигинько.

    «Сейчас непростой период в карьере Рамазана. Сложилось так, что еще недавно он был близок к переходу в «Спартак», а в итоге сейчас играет в махачкалинском «Динамо».

    Как мне кажется, «Урал» его передержал, не дал возможности перейти в «Спартак», – сказал Кигинько.

    • Сообщалось, что «Спартак» пытался арендовать вингера в сентябре.
    • В «Динамо» Мх он перешел в феврале.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    03.04.2023 08:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +101165

      zigbert 3 апреля, 14:35

      Если уж он Уралу не нужен то зачем он Спартаку?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14072

      Алексей З 3 апреля, 09:54

      Свят,свят, свят , ну какой Спартак ?
      Столько клубов , но все хотят к нам и пофигу что по мячу попасть не могут.

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