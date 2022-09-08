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    «Спартак» пытается арендовать вингера «Урала»

    Фланговый нападающий «Урала» Рамазан Гаджимурадов заинтересовал «Спартак».

    Московский клуб хочет взять игрока в аренду с правом выкупа.

    Сделке может помешать отсутствие времени, поскольку трансферное окно в России закроется сегодня в полночь.

    • 24-летний Гаджимурадов выступает за «Урал» с января 2021 года.
    • В его активе 4 гола и 4 ассиста в 46 матчах.
    • Рыночная стоимость вингера – 700 тысяч евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +25488

      JTherry 2 часа назад

      Мележиков уже прокомментировал эту фейковую "новость", что Гаджимуратовым Спартак не интересуется...
      Издание Евро-Футбол.Ру сообщает, что Спартак может пригласить атакующего полузащитника Хайдука Филиппа Кровиновича, на его приглашении год назад настаивал Руй Витория...

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