«Спартак» пытается арендовать вингера «Урала»

Фланговый нападающий «Урала» Рамазан Гаджимурадов заинтересовал «Спартак».

Московский клуб хочет взять игрока в аренду с правом выкупа.

Сделке может помешать отсутствие времени, поскольку трансферное окно в России закроется сегодня в полночь.