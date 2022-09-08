«Спартак» пытается арендовать вингера «Урала»

Мележиков уже прокомментировал эту фейковую "новость", что Гаджимуратовым Спартак не интересуется...
Издание Евро-Футбол.Ру сообщает, что Спартак может пригласить атакующего полузащитника Хайдука Филиппа Кровиновича, на его приглашении год назад настаивал Руй Витория...
Фланговый нападающий «Урала» Рамазан Гаджимурадов заинтересовал «Спартак».
Московский клуб хочет взять игрока в аренду с правом выкупа.
Сделке может помешать отсутствие времени, поскольку трансферное окно в России закроется сегодня в полночь.
- 24-летний Гаджимурадов выступает за «Урал» с января 2021 года.
- В его активе 4 гола и 4 ассиста в 46 матчах.
- Рыночная стоимость вингера – 700 тысяч евро.