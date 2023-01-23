Гаджимурадов ответил, почему не полетел на сборы «Урала»

Нападающий «Урала» Рамазан Гаджимурадов прокомментировал ситуацию со своим будущим в клубе.

25-летний футболист играет в Екатеринбурге с января 2021 года.

В этом сезоне он сделал 1 ассист в 13 матчах.

Сообщалось, что Гаджимурадов не полетел на сборы «Урала» по решению тренерского штаба.

«Продолжение карьеры? Жду варианты.

Почему не поехал с «Уралом»? Без комментариев.

Про интерес «Локомотива» и «Торпедо» пока ничего не могу сказать», – сказал Гаджимурадов.

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