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    Вингер «Урала» Гаджимурадов: «В РПЛ лимит не нужен. Ты будешь играть, если сильный»

    Полузащитник «Урала» Рамазан Гаджимурадов высказался о лимите на легионеров в РПЛ.

    — Тебе в Хабаровске помог статус лимитчика. А в РПЛ лимит нужен?

    — Помог только поначалу: я бился за место в составе не со всеми, а с другим лимитчиком.

    В Премьер-лиге ограничения не нужны: должны играть только лучшие. Если ты сильный молодой футболист, будешь играть — клубы не враги себе, заинтересованы в том, чтобы на тебе заработать. И сейчас немало молодых в РПЛ — они недостойны выходить на поле? Им разве нужен лимит?

    • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
    • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

    Игрок «Урала» Гаджимурадов: «Не сдали квартиру в Москве, потому что дагестанец. Кредит тоже не дали»

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    Источник: Sport24

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3215

      Блямба 17 минут назад

      сильный-на стройка иди,даа..или в Свиблово у мэтро ходи..
      главнае не бейся братуха-борцуха борысь..
      Тьфу.

      1
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      Рейтинг: +781

      Борисыч1 41 минуту назад

      Это кто такой?

      0
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      Рейтинг: +12478

      Cleaner 49 минут назад

      Кто такой Гаджимурадов, чтобы рассуждать о лимите и о том, что нужно или не нужно РПЛ?

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      Рейтинг: +68

      Abu Yusuf > Cleaner 14 минут назад

      Игрок клуба РПЛ

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      Рейтинг: +6860

      серега кашин 51 минуту назад

      здравомыслящий человек

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