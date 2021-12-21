Вингер «Урала» Гаджимурадов: «В РПЛ лимит не нужен. Ты будешь играть, если сильный»

Полузащитник «Урала» Рамазан Гаджимурадов высказался о лимите на легионеров в РПЛ.

— Тебе в Хабаровске помог статус лимитчика. А в РПЛ лимит нужен?

— Помог только поначалу: я бился за место в составе не со всеми, а с другим лимитчиком.

В Премьер-лиге ограничения не нужны: должны играть только лучшие. Если ты сильный молодой футболист, будешь играть — клубы не враги себе, заинтересованы в том, чтобы на тебе заработать. И сейчас немало молодых в РПЛ — они недостойны выходить на поле? Им разве нужен лимит?

Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».

Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

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