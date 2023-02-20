Гаджимурадов проведет остаток сезона в Первой лиге. В сентябре им интересовался «Спартак»

Нападающий «Урала» Рамазан Гаджимурадов переходит в махачкалинское «Динамо».
Это подтвердил представитель 25-летнего футболиста Дмитрий Кигинько.
«Рамазан поедет в аренду в «Динамо» Махачкала до конца сезона.
На родину, там тренер Гаджиев, немного перезагрузится, поможет своему родному клубу, вернется там в активную фазу своей футбольной деятельности.
Вели разные переговоры, но на сегодняшний день остановились на этом варианте», – сказал Кигинько.
- Гаджимурадов выступает за «Урал» с января 2021 года.
- В этом сезоне он сделал 1 ассист в 13 матчах.
- Сообщалось, что в сентябре арендовать вингера пытался «Спартак».
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Источник: «РБ Спорт»