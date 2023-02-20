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    Гаджимурадов проведет остаток сезона в Первой лиге. В сентябре им интересовался «Спартак»

    Нападающий «Урала» Рамазан Гаджимурадов переходит в махачкалинское «Динамо».

    Это подтвердил представитель 25-летнего футболиста Дмитрий Кигинько.

    «Рамазан поедет в аренду в «Динамо» Махачкала до конца сезона.

    На родину, там тренер Гаджиев, немного перезагрузится, поможет своему родному клубу, вернется там в активную фазу своей футбольной деятельности.

    Вели разные переговоры, но на сегодняшний день остановились на этом варианте», – сказал Кигинько.

    • Гаджимурадов выступает за «Урал» с января 2021 года.
    • В этом сезоне он сделал 1 ассист в 13 матчах.
    • Сообщалось, что в сентябре арендовать вингера пытался «Спартак».

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    Источник: «РБ Спорт»

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