Гаджимурадов проведет остаток сезона в Первой лиге. В сентябре им интересовался «Спартак»

Нападающий «Урала» Рамазан Гаджимурадов переходит в махачкалинское «Динамо».

Это подтвердил представитель 25-летнего футболиста Дмитрий Кигинько.

«Рамазан поедет в аренду в «Динамо» Махачкала до конца сезона.

На родину, там тренер Гаджиев, немного перезагрузится, поможет своему родному клубу, вернется там в активную фазу своей футбольной деятельности.

Вели разные переговоры, но на сегодняшний день остановились на этом варианте», – сказал Кигинько.

Гаджимурадов выступает за «Урал» с января 2021 года.

В этом сезоне он сделал 1 ассист в 13 матчах.

Сообщалось, что в сентябре арендовать вингера пытался «Спартак».

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