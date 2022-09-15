«Так я могу и в «Челси» хотеть, воду Захаряну носить». Гаджимурадов – о переходе в «Спартак»

Полузащитник «Урала» Рамазан Гаджимурадов ответил на вопрос о готовности перейти в «Спартак» зимой.
– Если «Спартак» выйдет на тебя с предложением в следующее трансферное окно, было бы интересно его рассмотреть?
– Пусть сначала сделают предложение, а там уже посмотрим. Так я могу и в «Челси» хотеть.
– Вместе с Захаряном?
– Да, воду ему носить (смеется).
– То есть, в теории, можем тебя ждать в «Спартаке»?
– Конечно. Если «Спартак» сделает предложение, то почему нет?
Но на данный момент я – игрок «Урала», у меня действующий контракт.
- 24-летний Гаджимурадов выступает за «Урал» с января 2021 года.
- В его активе 4 гола и 4 ассиста в 47 матчах.
- Рыночная стоимость вингера – 700 тысяч евро.
Источник: Sport24