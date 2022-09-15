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    «Так я могу и в «Челси» хотеть, воду Захаряну носить». Гаджимурадов – о переходе в «Спартак»

    Полузащитник «Урала» Рамазан Гаджимурадов ответил на вопрос о готовности перейти в «Спартак» зимой.

    – Если «Спартак» выйдет на тебя с предложением в следующее трансферное окно, было бы интересно его рассмотреть?

    – Пусть сначала сделают предложение, а там уже посмотрим. Так я могу и в «Челси» хотеть.

    – Вместе с Захаряном?

    – Да, воду ему носить (смеется).

    – То есть, в теории, можем тебя ждать в «Спартаке»?

    – Конечно. Если «Спартак» сделает предложение, то почему нет?

    Но на данный момент я – игрок «Урала», у меня действующий контракт.

    • 24-летний Гаджимурадов выступает за «Урал» с января 2021 года.
    • В его активе 4 гола и 4 ассиста в 47 матчах.
    • Рыночная стоимость вингера – 700 тысяч евро.

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    Источник: Sport24

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