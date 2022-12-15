Гаджимурадов недоволен своим положением в «Урале». Им интересовался «Спартак»

Нападающий «Урала» Рамазан Гаджимурадов может сменить команду во время зимнего трансферного окна.

Представитель 24-летнего футболиста Дмитрий Кигинько прокомментировал ситуацию.

«К разговорам со «Спартаком» пока еще не возвращались. Но в целом к Гаджимурадову есть интерес от нескольких клубов Премьер-лиги.

Сейчас активно занимаемся этим вопросом, потому что Рамазана не устраивает текущее положение в «Урале». Рассматриваем различные варианты», – сказал Кигинько.

Гаджимурадов выступает за «Урал» с января 2021 года.

В этом сезоне он сделал 1 ассист в 13 матчах.

Рыночная стоимость вингера – 500 тысяч евро.

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