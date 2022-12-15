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    Гаджимурадов недоволен своим положением в «Урале». Им интересовался «Спартак»

    Нападающий «Урала» Рамазан Гаджимурадов может сменить команду во время зимнего трансферного окна.

    Представитель 24-летнего футболиста Дмитрий Кигинько прокомментировал ситуацию.

    «К разговорам со «Спартаком» пока еще не возвращались. Но в целом к Гаджимурадову есть интерес от нескольких клубов Премьер-лиги.

    Сейчас активно занимаемся этим вопросом, потому что Рамазана не устраивает текущее положение в «Урале». Рассматриваем различные варианты», – сказал Кигинько.

    • Гаджимурадов выступает за «Урал» с января 2021 года.
    • В этом сезоне он сделал 1 ассист в 13 матчах.
    • Рыночная стоимость вингера – 500 тысяч евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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