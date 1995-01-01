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    Кубок России. «Рубин» проиграл «СКА-Хабаровску» и вылетел из турнира

    В матче 3-го тура элитного раунда Кубка России «СКА-Хабаровск» победил с минимальным счетом «Рубин». Единственный гол на 75-й минуте забил Рамазан Гаджимурадов.

    Команда из Хабаровска набрала в группе шесть очков и вышла в 1/8 финала турнира. «Рубин» вылетел.

    Кубок России. Элитный групповой раунд. 3-й тур

    СКА-Хабаровск (Хабаровск) – Рубин (Казань) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Гаджимурадов, 75.

    Удаление: Труфанов, 78 – нет.

    Календарь Кубка России

    Турнирные таблицы Кубка России

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 11:59
    Комментарии9
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      Рейтинг: +4770

      KPCCSPB 5 минут назад

      Кто-то недавно из свиней орал, что кони и Рубин, самый симпатичный футбол показывают?????

      0
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      Рейтинг: +8962

      paracetamol 14 минут назад

      Молодцы дальневосточники! А сибиряки свиней еще умыли.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12887

      derrik2000 33 минуты назад

      Поздравляю Сергея Юрана и его команду!

      0
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      Рейтинг: +17761

      bset 35 минут назад

      В итоге всего 3 команды не из РПЛ прошли дальше?

      0
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      Рейтинг: +2162

      _Marqella_ > bset 27 минут назад

      две

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      Рейтинг: +17761

      bset > _Marqella_ 20 минут назад

      Бомбардир обманул, с Арсеналом таблицу левую опубликовал.

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      Рейтинг: +2162

      _Marqella_ 37 минут назад

      В Хабаровске всегда тяжело играть...СКА с победой !!!!

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      Рейтинг: +20

      danielgrator 38 минут назад

      Все будет еще у Рубина впереди. Команда строится, уже видны хорошие результаты

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      Рейтинг: +1907

      семёнычев > danielgrator 33 минуты назад

      значит, научится Рубин обыгрывать СКА Хабаровск? не надо расстраиваться, да?

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