Кубок России. «Рубин» проиграл «СКА-Хабаровску» и вылетел из турнира

Кто-то недавно из свиней орал, что кони и Рубин, самый симпатичный футбол показывают?????
В матче 3-го тура элитного раунда Кубка России «СКА-Хабаровск» победил с минимальным счетом «Рубин». Единственный гол на 75-й минуте забил Рамазан Гаджимурадов.
Команда из Хабаровска набрала в группе шесть очков и вышла в 1/8 финала турнира. «Рубин» вылетел.
Кубок России. Элитный групповой раунд. 3-й тур
СКА-Хабаровск (Хабаровск) – Рубин (Казань) – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Гаджимурадов, 75.
Удаление: Труфанов, 78 – нет.