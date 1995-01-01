Кубок России. «Рубин» проиграл «СКА-Хабаровску» и вылетел из турнира

В матче 3-го тура элитного раунда Кубка России «СКА-Хабаровск» победил с минимальным счетом «Рубин». Единственный гол на 75-й минуте забил Рамазан Гаджимурадов.

Команда из Хабаровска набрала в группе шесть очков и вышла в 1/8 финала турнира. «Рубин» вылетел.

Кубок России. Элитный групповой раунд. 3-й тур

СКА-Хабаровск (Хабаровск) – Рубин (Казань) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Гаджимурадов, 75.

Удаление: Труфанов, 78 – нет.

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