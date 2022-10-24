«Спартак» действительно хотел подписать Гаджимурадова из «Урала»: «Он интересен многим»

Дмитрий Кигинько, агент нападающего «Урала» Рамазана Гаджимурадова, подтвердил информацию об интересе к футболисту со стороны «Спартака».

– История про интерес «Спартака» – это все было реально?

– Да, это все реальная история.

– Сохраняется ли интерес «Спартака» к Гаджимурадову и есть ли вероятность перехода зимой?

– Насколько сейчас у «Спартака» есть интерес, мне сложно говорить. Ситуация меняется каждый день. Но Гаджимурадов – интересный футболист, на мой взгляд, не менее интересный, чем Денис Макаров, просто пока, может быть, недооцененный.

– Ему самому хочется остаться или он воспринимает переход в «Спартак», как шаг вперед и ему это интересно?

– Конечно, человеку интересно. Всем всегда хочется жить в более интересном месте, чем сейчас. Это при том, что «Урал» – хорошее место, хороший клуб.

Мне бы не хотелось говорить, что между «Спартаком» и «Уралом» состоялся официальный обмен мнениями. Диалог велся, но к сожалению, было мало времени, чтобы довести этот диалог до чего-то более или менее понятного. Как оно будет зимой, одному Богу известно.

– Интерес был только от «Спартака» или другие топовые клубы тоже выходили?

– Мы разговаривали с разными командами. Гаджимурадов был и сейчас интересен многим, я не думаю, что в Премьер-лиге много футболистов такого плана. Но у нас есть регламент, мы не перепрыгиваем через «Урал».

Если есть интерес, мы сначала направляем в клуб, беседу нужно вести с ними.