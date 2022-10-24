Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Спартак» действительно хотел подписать Гаджимурадова из «Урала»: «Он интересен многим»

    Дмитрий Кигинько, агент нападающего «Урала» Рамазана Гаджимурадова, подтвердил информацию об интересе к футболисту со стороны «Спартака».

    – История про интерес «Спартака» – это все было реально?

    – Да, это все реальная история.

    – Сохраняется ли интерес «Спартака» к Гаджимурадову и есть ли вероятность перехода зимой?

    – Насколько сейчас у «Спартака» есть интерес, мне сложно говорить. Ситуация меняется каждый день. Но Гаджимурадов – интересный футболист, на мой взгляд, не менее интересный, чем Денис Макаров, просто пока, может быть, недооцененный.

    – Ему самому хочется остаться или он воспринимает переход в «Спартак», как шаг вперед и ему это интересно?

    – Конечно, человеку интересно. Всем всегда хочется жить в более интересном месте, чем сейчас. Это при том, что «Урал» – хорошее место, хороший клуб.

    Мне бы не хотелось говорить, что между «Спартаком» и «Уралом» состоялся официальный обмен мнениями. Диалог велся, но к сожалению, было мало времени, чтобы довести этот диалог до чего-то более или менее понятного. Как оно будет зимой, одному Богу известно.

    – Интерес был только от «Спартака» или другие топовые клубы тоже выходили?

    – Мы разговаривали с разными командами. Гаджимурадов был и сейчас интересен многим, я не думаю, что в Премьер-лиге много футболистов такого плана. Но у нас есть регламент, мы не перепрыгиваем через «Урал».

    Если есть интерес, мы сначала направляем в клуб, беседу нужно вести с ними.

    • 24-летний футболист стоит 700 тысяч евро.
    • Гаджимурадов в Екатеринбурге с января 2021 года.
    • В сезоне РПЛ у форварда 10 матчей без результативных действий.

    Новости по теме
    «Так я могу и в «Челси» хотеть, воду Захаряну носить». Гаджимурадов – о переходе в «Спартак» 1
    Гаджимурадов отреагировал на интерес «Спартака» 2
    В «Спартаке» прокомментировали новость об интересе к вингеру «Урала» 1
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:47
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11