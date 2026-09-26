Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 900 тыс

Рамазан Гаджимурадов - статистика

Челябинск
9 января 1998 (28), Хасавюрт
#10 | Нападающий
178 см
Россия
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Челябинск
1 : 1
26.09.2026
Енисей
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Челябинск
2 : 1
18.09.2026
Уфа
1' - 90'
81'
Россия. Кубок, 1/4 финала
Динамо Брл
0 : 2
10.09.2026
Челябинск
88' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Челябинск
0 : 1
05.09.2026
Спартак К
1' - 78'
Россия. PARI Первая лига, 9 тур
Сочи
2 : 1
30.08.2026
Челябинск
1' - 77'
75'
38'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Челябинск
11
6
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Челябинск
1 : 1
26.09.2026
Енисей
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Челябинск
2 : 1
18.09.2026
Уфа
1' - 90'
81'
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Челябинск
0 : 1
05.09.2026
Спартак К
1' - 78'
Россия. PARI Первая лига, 9 тур
Сочи
2 : 1
30.08.2026
Челябинск
1' - 77'
75'
38'
Россия. PARI Первая лига, 8 тур
Ленинградец
1 : 1
23.08.2026
Челябинск
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Челябинск
0 : 4
15.08.2026
Торпедо
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 5 тур
Ротор
4 : 1
09.08.2026
Челябинск
1' - 75'
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
Волга
0 : 2
02.08.2026
Челябинск
1' - 90'
19'
Россия. PARI Первая лига, 3 тур
Челябинск
1 : 2
25.07.2026
Нижний Новгород
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 2 тур
Велес
1 : 0
19.07.2026
Челябинск
1' - 62'
Россия. PARI Первая лига, 1 тур
Челябинск
3 : 1
13.07.2026
СКА-Хабаровск
1' - 87'
56, 67'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
Лига наций. Испания победила Англию на «Уэмбли» (3:2), 41-летний Модрич забил за Хорватию
23:43
1
Прояснилась судьба Писарского после отбытия дисквалификации за ставки
22:59
2
ВидеоВагнер расплакался после прощального матча в Москве
22:15
3
Состоялся прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
21:51
7
Нового тренера «Ростова» описали тремя словами
20:59
5
ВидеоВагнер забил в прощальном матче на «ВЭБ Арене» и отпраздновал в фуражке
20:48
5
Мостовой оценил нового тренера «Ростова»
19:53
3
Вагнер Лав сравнил Газзаева и Слуцкого
19:32
1
Появилось объяснение, почему «Спартак» не вернул Дзюбу
19:22
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+