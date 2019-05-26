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Лоренцо Дикман
Статистика
Лоренцо Дикман - статистика
Завершил карьеру
24 сентября 1996 (30), Милан
#41 | Защитник
177 см
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2018/2019
Италия. Серия А 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
СПАЛ
2
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
СПАЛ
2 : 3
26.05.2019
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Удинезе
3 : 2
18.05.2019
СПАЛ
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
СПАЛ
1 : 2
12.05.2019
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
СПАЛ
2 : 1
13.04.2019
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Кальяри
2 : 1
07.04.2019
СПАЛ
1' - 90'
25'
Италия. Серия А, 30 тур
СПАЛ
1 : 0
03.04.2019
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Фрозиноне
0 : 1
31.03.2019
СПАЛ
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
СПАЛ
2 : 1
16.03.2019
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Интер
2 : 0
10.03.2019
СПАЛ
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
СПАЛ
1 : 2
03.03.2019
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Сассуоло
1 : 1
24.02.2019
СПАЛ
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
СПАЛ
1 : 4
17.02.2019
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Аталанта
2 : 1
10.02.2019
СПАЛ
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
СПАЛ
0 : 0
03.02.2019
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
СПАЛ
1 : 1
20.01.2019
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Милан
2 : 1
29.12.2018
СПАЛ
1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
СПАЛ
0 : 0
26.12.2018
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Наполи
1 : 0
22.12.2018
СПАЛ
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
СПАЛ
0 : 0
16.12.2018
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Дженоа
1 : 1
09.12.2018
СПАЛ
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
СПАЛ
2 : 2
01.12.2018
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Ювентус
2 : 0
24.11.2018
СПАЛ
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
СПАЛ
2 : 2
10.11.2018
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Лацио
4 : 1
04.11.2018
СПАЛ
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
СПАЛ
0 : 3
28.10.2018
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
0 : 2
20.10.2018
СПАЛ
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
СПАЛ
1 : 2
07.10.2018
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Сампдория
2 : 1
01.10.2018
СПАЛ
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
СПАЛ
2 : 0
17.09.2018
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Болонья
0 : 1
19.08.2018
СПАЛ
Был в запасе
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