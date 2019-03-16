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    Эрве Либой - статистика

    #14 | Защитник
    Имя Эрве
    Фамилия Либой
    Команда Нанси
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 23 июля 1983 (39 лет)
    Рост 187
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ним 15 2 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.05.2019 Был в запасе Генгам (Генгам) 2:2 Ним (Ним)
    11.05.2019 Был в запасе Ним (Ним) 1:0 Монако (Монако)
    04.05.2019 Был в запасе Реймс (Реймс) 0:3 Ним (Ним)
    28.04.2019 1' -90' Лилль (Лилль) 5:0 Ним (Ним)
    20.04.2019 1' -90' Ним (Ним) 2:1 Бордо (Бордо)
    13.04.2019 1' -90' Марсель (Марсель) 2:1 Ним (Ним)
    09.04.2019 1' -90' Ним (Ним) 3:1 Ренн (Ренн)
    40' 31'
    06.04.2019 1' -90' Ним (Ним) 2:0 Кан (Кан)
    01.04.2019 1' -90' Сент-Этьен (Сент-Этьен) 2:1 Ним (Ним)
    16.03.2019 Был в запасе Ним (Ним) 2:2 Страсбур (Страсбур)
    66'
    09.03.2019 Был в запасе Амьен (Амьен) 2:1 Ним (Ним)
    23.02.2019 Был в запасе ПСЖ (Париж) 3:0 Ним (Ним)
    10.02.2019 1' -90' Нант (Нант) 2:4 Ним (Ним)
    36'
    26.01.2019 Был в запасе Ницца (Ницца) 2:0 Ним (Ним)
    19.01.2019 Был в запасе Ним (Ним) 0:1 Тулуза (Тулуза)
    16.01.2019 Был в запасе Ним (Ним) 1:0 Нант (Нант)
    22.12.2018 1' -90' Ренн (Ренн) 4:0 Ним (Ним)
    16.12.2018 1' -90' Ним (Ним) 2:3 Лилль (Лилль)
    01.12.2018 1' -90' Ним (Ним) 3:0 Амьен (Амьен)
    24.11.2018 1' -90' Страсбур (Страсбур) 0:1 Ним (Ним)
    70'
    10.11.2018 Был в запасе Ним (Ним) 0:1 Ницца (Ницца)
    03.11.2018 Был в запасе Дижон (Дижон) 0:4 Ним (Ним)
    30.09.2018 1' -90' Монпелье (Монпелье) 3:0 Ним (Ним)
    42'
    26.09.2018 1' -90' Ним (Ним) 0:0 Генгам (Генгам)
    21.09.2018 1' -90' Монако (Монако) 1:1 Ним (Ним)
    16.09.2018 1' -90' Бордо (Бордо) 3:3 Ним (Ним)
    01.09.2018 Был в запасе Ним (Ним) 2:4 ПСЖ (Париж)
    25.08.2018 Был в запасе Тулуза (Тулуза) 1:0 Ним (Ним)
    19.08.2018 Был в запасе Ним (Ним) 3:1 Марсель (Марсель)
    11.08.2018 Был в запасе Анжер (Анжер) 3:4 Ним (Ним)
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