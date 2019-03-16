Эрве Либой - статистика
#14 | Защитник
|Имя
|Эрве
|Фамилия
|Либой
|Команда
|Нанси
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 июля 1983 (39 лет)
|Рост
|187
|Имя
|Эрве
|Фамилия
|Либой
|Команда
|Нанси
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 июля 1983 (39 лет)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ним
|15
|2
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.05.2019
|Был в запасе
|Генгам (Генгам)
|2:2
|Ним (Ним)
|11.05.2019
|Был в запасе
|Ним (Ним)
|1:0
|Монако (Монако)
|04.05.2019
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|0:3
|Ним (Ним)
|28.04.2019
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|5:0
|Ним (Ним)
|20.04.2019
|1' -90'
|Ним (Ним)
|2:1
|Бордо (Бордо)
|13.04.2019
|1' -90'
|Марсель (Марсель)
|2:1
|Ним (Ним)
|09.04.2019
|1' -90'
|Ним (Ним)
|3:1
|Ренн (Ренн)
|40' 31'
|06.04.2019
|1' -90'
|Ним (Ним)
|2:0
|Кан (Кан)
|01.04.2019
|1' -90'
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|2:1
|Ним (Ним)
|16.03.2019
|Был в запасе
|Ним (Ним)
|2:2
|Страсбур (Страсбур)
|66'
|09.03.2019
|Был в запасе
|Амьен (Амьен)
|2:1
|Ним (Ним)
|23.02.2019
|Был в запасе
|ПСЖ (Париж)
|3:0
|Ним (Ним)
|10.02.2019
|1' -90'
|Нант (Нант)
|2:4
|Ним (Ним)
|36'
|26.01.2019
|Был в запасе
|Ницца (Ницца)
|2:0
|Ним (Ним)
|19.01.2019
|Был в запасе
|Ним (Ним)
|0:1
|Тулуза (Тулуза)
|16.01.2019
|Был в запасе
|Ним (Ним)
|1:0
|Нант (Нант)
|22.12.2018
|1' -90'
|Ренн (Ренн)
|4:0
|Ним (Ним)
|16.12.2018
|1' -90'
|Ним (Ним)
|2:3
|Лилль (Лилль)
|01.12.2018
|1' -90'
|Ним (Ним)
|3:0
|Амьен (Амьен)
|24.11.2018
|1' -90'
|Страсбур (Страсбур)
|0:1
|Ним (Ним)
|70'
|10.11.2018
|Был в запасе
|Ним (Ним)
|0:1
|Ницца (Ницца)
|03.11.2018
|Был в запасе
|Дижон (Дижон)
|0:4
|Ним (Ним)
|30.09.2018
|1' -90'
|Монпелье (Монпелье)
|3:0
|Ним (Ним)
|42'
|26.09.2018
|1' -90'
|Ним (Ним)
|0:0
|Генгам (Генгам)
|21.09.2018
|1' -90'
|Монако (Монако)
|1:1
|Ним (Ним)
|16.09.2018
|1' -90'
|Бордо (Бордо)
|3:3
|Ним (Ним)
|01.09.2018
|Был в запасе
|Ним (Ним)
|2:4
|ПСЖ (Париж)
|25.08.2018
|Был в запасе
|Тулуза (Тулуза)
|1:0
|Ним (Ним)
|19.08.2018
|Был в запасе
|Ним (Ним)
|3:1
|Марсель (Марсель)
|11.08.2018
|Был в запасе
|Анжер (Анжер)
|3:4
|Ним (Ним)