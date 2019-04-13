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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Ним
Марсель - Ним: обзор матча 13 апреля 2019
Марсель
13.04.2019, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 32 тур
2 : 1
Завершен
Ним
72'
В. Жермен
73'
Л. Густаво
82'
Т. Саванье (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Ним
82'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Т. Саванье
ГОЛ! 2:0!
Л. Густаво
73'
ГОЛ! 1:0!
В. Жермен
Пас отдал
Д. Пайет
72'
70'
Желтая карточка
Ф. Мауасса
Желтая карточка
Д. Чалета-Цар
24'
18'
Желтая карточка
Т. Саванье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
8
Бубакар Камара
ОП
14
Луис Густаво
ОП
20
Максим Лопес
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
10
Флориан Товен
ПВ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Ним
13
Поль Бернардони
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
3
Флориан Мигель
ЛЗ
14
Эрве Либой
ЦЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
4
Джордан Ферри
ЦП
14
Антонен Бобишон
ЦП
10
Тежи Саванье
ЦП
9
Сада Тиуб
ПВ
20
Рено Рипар
ПВ
7
Рашид Алиуи
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Планк
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
8
Морган Сансон
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
98
Валере Жермен
ЦФ
Ним
1
Баптист Валетт
ВР
22
Софьян Алакуш
ПЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
18
Пьеррик Вальдивия
ЦП
25
Тео Валь
ЦП
17
Умут Бозок
ЦФ
9
Батист Гийом
ЦФ
3-2-1-3-1
30
Манданда
2
Сакаи
15
Чалета-Цар
70
Сарр
8
Камара
14
Густаво
20
Лопес
28
Радоньич
10
Пайет
10
Товен
45
Балотелли
3-3-3-1
13
Бернардони
27
Мауасса
14
Либой
3
Мигель
4
Ферри
14
Бобишон
10
Саванье
20
Рипар
9
Тиуб
99
Буанга
7
Алиуи
Остались в запасе
Марсель
Ним
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
16
Йоанн Пеле
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
8
Морган Сансон
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
22
Софьян Алакуш
ПЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
1
Баптист Валетт
ВР
18
Пьеррик Вальдивия
ЦП
25
Тео Валь
ЦП
17
Умут Бозок
ЦФ
9
Батист Гийом
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Планк
Остались в запасе
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
16
Йоанн Пеле
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
8
Морган Сансон
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
98
Валере Жермен
ЦФ
Остались в запасе
22
Софьян Алакуш
ПЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
1
Баптист Валетт
ВР
18
Пьеррик Вальдивия
ЦП
25
Тео Валь
ЦП
17
Умут Бозок
ЦФ
9
Батист Гийом
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Паскаль Планк
Статистика матча Марсель - Ним
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Ним
Франция. Третья лига, 34 тур
Орлеан
3 : 0
16.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 33 тур
Ним
2 : 4
09.05.2025
Обань
Франция. Третья лига, 32 тур
Нанси
1 : 0
02.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 31 тур
Ним
0 : 0
25.04.2025
Париж 13
Франция. Третья лига, 30 тур
Ле-Ман
4 : 0
18.04.2025
Ним
Информация о матче
Стадион:
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