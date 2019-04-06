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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ним - Кан
Ним - Кан: обзор матча 06 апреля 2019
Ним
06.04.2019, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 31 тур
2 : 0
Завершен
Кан
85'
Д. Буанга
90+3'
Ж. Гради (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ним - Кан
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Ж. Гради
90'
+3
90'
Желтая карточка
А. Джику
ГОЛ! 1:0!
Д. Буанга
Пас отдал
С. Тиуб
85'
Желтая карточка
А. Бриансон
42'
42'
Желтая карточка
Ж. Деменге
19'
Желтая карточка
Ф. Файр
11'
Желтая карточка
Й. Захари
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ним
13
Поль Бернардони
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
14
Эрве Либой
ЦЗ
23
Антони Бриансон
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
10
Тежи Саванье
ЦП
25
Тео Валь
ЦП
14
Антонен Бобишон
ЦП
20
Рено Рипар
ПВ
9
Батист Гийом
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Планк
Кан
30
Брис Самба
ВР
26
Йоанн Захари
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
15
Эммануэль Имороу
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
8
Принс Оньянге
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
8
Жесси Деменге
ЦП
27
Энцо Кривелли
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Ним
1
Баптист Валетт
ВР
3
Флориан Мигель
ЛЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
18
Пьеррик Вальдивия
ЦП
9
Сада Тиуб
ПВ
17
Умут Бозок
ЦФ
7
Рашид Алиуи
ЦФ
Кан
1
Эрвин Желязны
ВР
31
Йоэль Армугом
ЛЗ
5
Баиссама Санко
ЦЗ
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
19
Малик Тшокунте
ЦФ
12
Клаудио Бове
ЦФ
4-3-2-1
13
Бернардони
27
Мауасса
14
Либой
23
Бриансон
29
Пакье
10
Саванье
25
Валь
14
Бобишон
99
Буанга
20
Рипар
9
Гийом
3-2-3-2
30
Самба
4
Джику
24
Гради
15
Имороу
24
Жилберт
26
Захари
8
Оньянге
76
Файр
8
Деменге
29
Нинга
27
Кривелли
Остались в запасе
Ним
Кан
3
Флориан Мигель
ЛЗ
9
Сада Тиуб
ПВ
1
Баптист Валетт
ВР
4
Джордан Ферри
ЦП
18
Пьеррик Вальдивия
ЦП
17
Умут Бозок
ЦФ
7
Рашид Алиуи
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Планк
31
Йоэль Армугом
ЛЗ
1
Эрвин Желязны
ВР
5
Баиссама Санко
ЦЗ
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
19
Малик Тшокунте
ЦФ
12
Клаудио Бове
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Остались в запасе
3
Флориан Мигель
ЛЗ
9
Сада Тиуб
ПВ
1
Баптист Валетт
ВР
4
Джордан Ферри
ЦП
18
Пьеррик Вальдивия
ЦП
17
Умут Бозок
ЦФ
7
Рашид Алиуи
ЦФ
Остались в запасе
31
Йоэль Армугом
ЛЗ
1
Эрвин Желязны
ВР
5
Баиссама Санко
ЦЗ
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
19
Малик Тшокунте
ЦФ
12
Клаудио Бове
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Планк
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Статистика матча Ним - Кан
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Ним
Франция. Третья лига, 34 тур
Орлеан
3 : 0
16.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 33 тур
Ним
2 : 4
09.05.2025
Обань
Франция. Третья лига, 32 тур
Нанси
1 : 0
02.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 31 тур
Ним
0 : 0
25.04.2025
Париж 13
Франция. Третья лига, 30 тур
Ле-Ман
4 : 0
18.04.2025
Ним
Кан
Франция. Третья лига, 14 тур
Кан
- : -
03.12.2026
Канн
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Информация о матче
Стадион:
Стад де Костьере
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