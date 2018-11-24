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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Страсбур - Ним
Страсбур - Ним: обзор матча 24 ноября 2018
Страсбур
24.11.2018, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 14 тур
0 : 1
Завершен
Ним
70'
Э. Либой
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Страсбур - Ним
Желтая карточка
Д. Ленар
82'
82'
Желтая карточка
Д. Ферри
Красная карточка
С. Митрович
80'
Желтая карточка
Ж. Мартен
77'
70'
ГОЛ! 0:1!
Э. Либой
Пас отдал
Т. Саванье
Желтая карточка
И. Аанеба
53'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
23
Стефан Митрович
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
8
Жонас Мартен
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Ним
13
Поль Бернардони
ВР
14
Эрве Либой
ЦЗ
23
Антони Бриансон
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
10
Тежи Саванье
ЦП
14
Антонен Бобишон
ЦП
25
Тео Валь
ЦП
20
Рено Рипар
ПВ
9
Сада Тиуб
ПВ
9
Батист Гийом
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Планк
Страсбур
21
Бингуру Камара
ВР
10
Бенжамин Корнье
ЦП
7
Моатаз Земземи
ЦП
19
Людовик Ажорк
ЦФ
35
Лебо Мотиба
ЦФ
Ним
1
Баптист Валетт
ВР
3
Флориан Мигель
ЛЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
7
Рашид Алиуи
ЦФ
9
Клеман Депрес
ЦФ
4-1-2-1-2
26
Селс
23
Митрович
18
Мартинес
5
Коне
44
Аанеба
28
Сиссоко
8
Мартен
14
Ленар
28
Томассон
9
Зохи
10
Да Кошта
3-3-3-1
13
Бернардони
29
Пакье
23
Бриансон
14
Либой
10
Саванье
14
Бобишон
25
Валь
9
Тиуб
20
Рипар
99
Буанга
9
Гийом
Остались в запасе
Страсбур
Ним
21
Бингуру Камара
ВР
10
Бенжамин Корнье
ЦП
7
Моатаз Земземи
ЦП
19
Людовик Ажорк
ЦФ
35
Лебо Мотиба
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
3
Флориан Мигель
ЛЗ
1
Баптист Валетт
ВР
4
Джордан Ферри
ЦП
7
Рашид Алиуи
ЦФ
9
Клеман Депрес
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Планк
Остались в запасе
21
Бингуру Камара
ВР
10
Бенжамин Корнье
ЦП
7
Моатаз Земземи
ЦП
19
Людовик Ажорк
ЦФ
35
Лебо Мотиба
ЦФ
Остались в запасе
3
Флориан Мигель
ЛЗ
1
Баптист Валетт
ВР
4
Джордан Ферри
ЦП
7
Рашид Алиуи
ЦФ
9
Клеман Депрес
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Главный тренер
Паскаль Планк
Статистика матча Страсбур - Ним
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
- : -
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Ним
Франция. Третья лига, 34 тур
Орлеан
3 : 0
16.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 33 тур
Ним
2 : 4
09.05.2025
Обань
Франция. Третья лига, 32 тур
Нанси
1 : 0
02.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 31 тур
Ним
0 : 0
25.04.2025
Париж 13
Франция. Третья лига, 30 тур
Ле-Ман
4 : 0
18.04.2025
Ним
Информация о матче
Стадион:
Стад де ла Мено
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