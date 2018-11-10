Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ним - Ницца
Ним - Ницца: обзор матча 10 ноября 2018
Ним
10.11.2018, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 13 тур
0 : 1
Завершен
Ницца
61'
Ю. Аталь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ним - Ницца
Желтая карточка
Т. Саванье
90'
+3
Желтая карточка
Т. Валь
90'
+1
73'
Желтая карточка
М. Маолида
65'
Желтая карточка
К. Жалле
61'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Аталь
Пас отдал
М. Сарр
57'
Желтая карточка
К. Эрейе
Красная карточка
Л. Ландре
45'
+1
29'
Желтая карточка
М. Балотелли
Вторая желтая
Ф. Мауасса
20'
17'
Желтая карточка
Данило
Желтая карточка
Ф. Мауасса
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ним
13
Поль Бернардони
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
23
Антони Бриансон
ЦЗ
4
Лоик Ландре
ЦЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
25
Тео Валь
ЦП
10
Тежи Саванье
ЦП
9
Сада Тиуб
ПВ
20
Рено Рипар
ПВ
17
Умут Бозок
ЦФ
9
Батист Гийом
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Планк
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
15
Данило
ОП
25
Вилан Сиприен
ЦП
61
Адриен Тамез
ЦП
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Ним
1
Баптист Валетт
ВР
3
Флориан Мигель
ЛЗ
14
Эрве Либой
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
7
Рашид Алиуи
ЦФ
9
Клеман Депрес
ЦФ
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
13
Исан Сако
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
6
Реми Вальтер
ЦП
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
3-2-3-2
13
Бернардони
27
Мауасса
4
Ландре
23
Бриансон
25
Валь
10
Саванье
99
Буанга
9
Тиуб
20
Рипар
9
Гийом
17
Бозок
3-3-2-1-1
44
Бенитес
29
Эрейе
4
Данте
5
Сарр
13
Жалле
15
Данило
20
Аталь
25
Сиприен
61
Тамез
9
Маолида
45
Балотелли
Остались в запасе
Ним
Ницца
3
Флориан Мигель
ЛЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
1
Баптист Валетт
ВР
14
Эрве Либой
ЦЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
7
Рашид Алиуи
ЦФ
9
Клеман Депрес
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Планк
30
Йоан Кардиналь
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
13
Исан Сако
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
6
Реми Вальтер
ЦП
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Остались в запасе
3
Флориан Мигель
ЛЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
1
Баптист Валетт
ВР
14
Эрве Либой
ЦЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
7
Рашид Алиуи
ЦФ
9
Клеман Депрес
ЦФ
Остались в запасе
30
Йоан Кардиналь
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
13
Исан Сако
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
6
Реми Вальтер
ЦП
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Планк
Главный тренер
Оливье Панталони
Статистика матча Ним - Ницца
3
2
5
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Ним
Франция. Третья лига, 34 тур
Орлеан
3 : 0
16.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 33 тур
Ним
2 : 4
09.05.2025
Обань
Франция. Третья лига, 32 тур
Нанси
1 : 0
02.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 31 тур
Ним
0 : 0
25.04.2025
Париж 13
Франция. Третья лига, 30 тур
Ле-Ман
4 : 0
18.04.2025
Ним
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
Стад де Костьере
Новости команд
Все
Ним
Ницца
Лига 1: шансы «Ниццы» и «ПСЖ» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 11:22
У «Рубина» сорвался трансфер экс-футболиста сборной Франции
18 ноября
1
«Анжер» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Анжера» и «Ниццы» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Тренер «Рубина» ответил на вопрос о подписании экс-полузащитника сборной Франции
7 ноября
Экс-игрока «Нима» осудили за секс с 17-летними девушками, которые угнали его машину
2023.12.15 20:09
1
GFFN: клубы Лиги 1 «Бордо» и «Ним» близки к банкротству
2021.05.22 00:48
1
Лига 1. «Монако» обыграл «Ренн» благодаря голу и ассисту Головина, «Лион» разгромил «Ним»
2021.05.16 23:53
Лига 1. Лидер чемпионата «Лилль» дома проиграл «Ниму» из зоны вылета
2021.03.21 21:03
Лига 1. «Лилль» разгромил «Лорьян» и вернулся на первое место
2021.02.21 21:18
Лига 1: шансы «Ниццы» и «ПСЖ» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 11:22
У «Рубина» сорвался трансфер экс-футболиста сборной Франции
18 ноября
1
«Анжер» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Анжера» и «Ниццы» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Тренер «Рубина» ответил на вопрос о подписании экс-полузащитника сборной Франции
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+