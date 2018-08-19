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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ним - Марсель
Ним - Марсель: обзор матча 19 августа 2018
Ним
19.08.2018, воскресенье, 22:00
Франция. Лига 1, 2 тур
3 : 1
Завершен
Марсель
34'
Д. Буанга
62'
С. Тиуб
87'
Р. Рипар
49'
Ф. Товен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ним - Марсель
ГОЛ! 3:1!
Р. Рипар
87'
Желтая карточка
М. Диалло
74'
72'
Желтая карточка
М. Сансон
Желтая карточка
Л. Ландре
68'
ГОЛ! 2:1!
С. Тиуб
62'
49'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Товен
Пас отдал
М. Сансон
Желтая карточка
Д. Буанга
36'
ГОЛ! 1:0!
Д. Буанга
Пас отдал
М. Диалло
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ним
13
Поль Бернардони
ВР
23
Антони Бриансон
ЦЗ
4
Лоик Ландре
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
10
Тежи Саванье
ЦП
5
Мустафа Диалло
ЦП
20
Рено Рипар
ПВ
9
Сада Тиуб
ПВ
17
Умут Бозок
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Планк
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
10
Флориан Товен
ПВ
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Ним
1
Баптист Валетт
ВР
14
Эрве Либой
ЦЗ
25
Тео Валь
ЦП
14
Антонен Бобишон
ЦП
7
Панайотис Влаходимос
ЦФ
9
Батист Гийом
ЦФ
9
Клеман Депрес
ЦФ
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
70
Буна Сарр
ПЗ
8
Бубакар Камара
ОП
22
Грегори Сертик
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
11
Костас Митроглу
ЦФ
4-2-3-1
13
Бернардони
29
Пакье
23
Бриансон
4
Ландре
22
Алакуш
10
Саванье
5
Диалло
99
Буанга
20
Рипар
9
Тиуб
17
Бозок
4-1-1-3-1
30
Манданда
2
Сакаи
23
Рами
15
Чалета-Цар
23
Амави
14
Густаво
8
Сансон
10
Товен
10
Пайет
7
Окампос
98
Жермен
Остались в запасе
Ним
Марсель
7
Панайотис Влаходимос
ЦФ
1
Баптист Валетт
ВР
14
Эрве Либой
ЦЗ
25
Тео Валь
ЦП
14
Антонен Бобишон
ЦП
9
Батист Гийом
ЦФ
9
Клеман Депрес
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Планк
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
8
Бубакар Камара
ОП
16
Йоанн Пеле
ВР
70
Буна Сарр
ПЗ
22
Грегори Сертик
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
11
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
7
Панайотис Влаходимос
ЦФ
1
Баптист Валетт
ВР
14
Эрве Либой
ЦЗ
25
Тео Валь
ЦП
14
Антонен Бобишон
ЦП
9
Батист Гийом
ЦФ
9
Клеман Депрес
ЦФ
Остались в запасе
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
8
Бубакар Камара
ОП
16
Йоанн Пеле
ВР
70
Буна Сарр
ПЗ
22
Грегори Сертик
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
11
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Планк
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Ним - Марсель
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ним
Франция. Третья лига, 34 тур
Орлеан
3 : 0
16.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 33 тур
Ним
2 : 4
09.05.2025
Обань
Франция. Третья лига, 32 тур
Нанси
1 : 0
02.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 31 тур
Ним
0 : 0
25.04.2025
Париж 13
Франция. Третья лига, 30 тур
Ле-Ман
4 : 0
18.04.2025
Ним
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
Стад де Костьере
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