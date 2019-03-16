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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ним - Страсбур
Ним - Страсбур: обзор матча 16 марта 2019
Ним
16.03.2019, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 29 тур
2 : 2
Завершен
Страсбур
66'
Э. Либой
90+1'
Т. Саванье (П)
9'
Л. Мотиба
53'
Ю. Фофана
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ним - Страсбур
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Т. Саванье
90'
+1
90'
Желтая карточка
Л. Коне
87'
Желтая карточка
Л. Мотиба
Желтая карточка
Т. Саванье
86'
Желтая карточка
Р. Рипар
68'
ГОЛ! 1:2!
Э. Либой
Пас отдал
Т. Саванье
66'
Желтая карточка
Т. Валь
59'
Желтая карточка
Д. Буанга
55'
53'
ГОЛ! 0:2!
Ю. Фофана
Пас отдал
Н. Да Кошта
49'
Желтая карточка
С. Прсич
46'
Желтая карточка
Л. Кароль
14'
Желтая карточка
Н. Да Кошта
9'
ГОЛ! 0:1!
Л. Мотиба
Пас отдал
А. Гонсалвеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ним
13
Поль Бернардони
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
23
Антони Бриансон
ЦЗ
4
Лоик Ландре
ЦЗ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
4
Джордан Ферри
ЦП
25
Тео Валь
ЦП
10
Тежи Саванье
ЦП
20
Рено Рипар
ПВ
7
Рашид Алиуи
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Планк
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
14
Санин Прсич
ЦП
17
Антони Гонсалвеш
ЦП
24
Юссуф Фофана
ЦП
35
Лебо Мотиба
ЦФ
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Ним
1
Баптист Валетт
ВР
14
Эрве Либой
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
9
Сада Тиуб
ПВ
17
Умут Бозок
ЦФ
9
Батист Гийом
ЦФ
Страсбур
21
Бингуру Камара
ВР
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
14
Димитри Ленар
ЦП
10
Бенжамин Корнье
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
9
Кевин Зохи
ЦФ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
4-3-2-1
13
Бернардони
27
Мауасса
23
Бриансон
4
Ландре
22
Алакуш
4
Ферри
25
Валь
10
Саванье
99
Буанга
20
Рипар
7
Алиуи
3-2-3-2
26
Селс
23
Митрович
5
Коне
18
Мартинес
70
Лала
23
Кароль
14
Прсич
17
Гонсалвеш
24
Фофана
10
Да Кошта
35
Мотиба
Остались в запасе
Ним
Страсбур
9
Сада Тиуб
ПВ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
1
Баптист Валетт
ВР
14
Эрве Либой
ЦЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
17
Умут Бозок
ЦФ
9
Батист Гийом
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Планк
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
21
Бингуру Камара
ВР
14
Димитри Ленар
ЦП
10
Бенжамин Корнье
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
9
Кевин Зохи
ЦФ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Остались в запасе
9
Сада Тиуб
ПВ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
1
Баптист Валетт
ВР
14
Эрве Либой
ЦЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
17
Умут Бозок
ЦФ
9
Батист Гийом
ЦФ
Остались в запасе
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
21
Бингуру Камара
ВР
14
Димитри Ленар
ЦП
10
Бенжамин Корнье
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
9
Кевин Зохи
ЦФ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Планк
Главный тренер
Уго Оливейра
Статистика матча Ним - Страсбур
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Ним
Франция. Третья лига, 34 тур
Орлеан
3 : 0
16.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 33 тур
Ним
2 : 4
09.05.2025
Обань
Франция. Третья лига, 32 тур
Нанси
1 : 0
02.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 31 тур
Ним
0 : 0
25.04.2025
Париж 13
Франция. Третья лига, 30 тур
Ле-Ман
4 : 0
18.04.2025
Ним
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
- : -
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
Стад де Костьере
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