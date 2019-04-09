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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ним - Ренн
Ним - Ренн: обзор матча 09 апреля 2019
Ним
09.04.2019, вторник, 20:00
Франция. Лига 1, 27 тур
3 : 1
Завершен
Ренн
24'
Р. Рипар
55'
Д. Буанга
72'
А. Бобишон
40'
Э. Либой (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ним - Ренн
ГОЛ! 3:1!
А. Бобишон
Пас отдал
Т. Саванье
72'
ГОЛ! 2:1!
Д. Буанга
55'
45'
+4
Вторая желтая
Б. Андре
Красная карточка
А. Бриансон
45'
+1
40'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Э. Либой
Желтая карточка
Д. Ферри
37'
Желтая карточка
Э. Либой
31'
ГОЛ! 1:0!
Р. Рипар
Пас отдал
Т. Саванье
24'
23'
Желтая карточка
Б. Андре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ним
13
Поль Бернардони
ВР
3
Флориан Мигель
ЛЗ
23
Антони Бриансон
ЦЗ
14
Эрве Либой
ЦЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
14
Антонен Бобишон
ЦП
10
Тежи Саванье
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
20
Рено Рипар
ПВ
9
Сада Тиуб
ПВ
7
Рашид Алиуи
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Планк
Ренн
40
Томаш Коубек
ВР
25
Жереми Гелин
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
17
Мешер
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
21
Бенжамин Андре
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Ним
1
Баптист Валетт
ВР
17
Тео Сент-Люс
ЛЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
25
Тео Валь
ЦП
18
Пьеррик Вальдивия
ЦП
9
Батист Гийом
ЦФ
17
Умут Бозок
ЦФ
Ренн
27
Абдулайе Диалло
ВР
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
15
Якоб Йоханссон
ЦП
17
Николя Жанвье
ЦП
45
Арман Лорьенте
ПВ
3-3-3-1
13
Бернардони
3
Мигель
14
Либой
23
Бриансон
14
Бобишон
10
Саванье
4
Ферри
99
Буанга
20
Рипар
9
Тиуб
7
Алиуи
4-2-2-1
40
Коубек
14
Траоре
5
Ньямси
17
Мешер
25
Гелин
21
Андре
27
Бурижо
20
дель Кастильо
8
Бен Арфа
23
Эну
Остались в запасе
Ним
Ренн
17
Тео Сент-Люс
ЛЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
1
Баптист Валетт
ВР
25
Тео Валь
ЦП
18
Пьеррик Вальдивия
ЦП
9
Батист Гийом
ЦФ
17
Умут Бозок
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Планк
45
Арман Лорьенте
ПВ
27
Абдулайе Диалло
ВР
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
15
Якоб Йоханссон
ЦП
17
Николя Жанвье
ЦП
Главный тренер
Франк Эз
Остались в запасе
17
Тео Сент-Люс
ЛЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
1
Баптист Валетт
ВР
25
Тео Валь
ЦП
18
Пьеррик Вальдивия
ЦП
9
Батист Гийом
ЦФ
17
Умут Бозок
ЦФ
Остались в запасе
45
Арман Лорьенте
ПВ
27
Абдулайе Диалло
ВР
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
15
Якоб Йоханссон
ЦП
17
Николя Жанвье
ЦП
Главный тренер
Паскаль Планк
Главный тренер
Франк Эз
Статистика матча Ним - Ренн
2
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ним
Франция. Третья лига, 34 тур
Орлеан
3 : 0
16.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 33 тур
Ним
2 : 4
09.05.2025
Обань
Франция. Третья лига, 32 тур
Нанси
1 : 0
02.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 31 тур
Ним
0 : 0
25.04.2025
Париж 13
Франция. Третья лига, 30 тур
Ле-Ман
4 : 0
18.04.2025
Ним
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Информация о матче
Стадион:
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