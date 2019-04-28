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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Ним
Лилль - Ним: обзор матча 28 апреля 2019
Лилль
28.04.2019, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 34 тур
5 : 0
Завершен
Ним
51'
Л. Реми
64'
Ж. Бамба
70'
З. Челик
80'
Н. Пепе
90+2'
Р. Фонте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Ним
ГОЛ! 5:0!
Р. Фонте
Пас отдал
Л. Араухо
90'
+2
ГОЛ! 4:0!
Н. Пепе
Пас отдал
Р. Леау
80'
ГОЛ! 3:0!
З. Челик
Пас отдал
Т. Мендес
70'
ГОЛ! 2:0!
Ж. Бамба
Пас отдал
Ю. Коне
64'
ГОЛ! 1:0!
Л. Реми
Пас отдал
Б. Сумаре
51'
49'
Желтая карточка
А. Бобишон
32'
Желтая карточка
Ф. Мигель
Желтая карточка
Л. Реми
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
6
Габриэль
ЦЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
34
Бубакари Сумаре
ОП
23
Тиаго Мендес
ОП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
19
Николя Пепе
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Ним
13
Поль Бернардони
ВР
3
Флориан Мигель
ЛЗ
14
Эрве Либой
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
10
Тежи Саванье
ЦП
14
Антонен Бобишон
ЦП
25
Тео Валь
ЦП
9
Сада Тиуб
ПВ
20
Рено Рипар
ПВ
9
Батист Гийом
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Планк
Лилль
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
14
Иссуфу Дайо
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
17
Руи Фонте
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
Ним
1
Баптист Валетт
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
21
Фетхи Харек
ЦЗ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
18
Пьеррик Вальдивия
ЦП
7
Рашид Алиуи
ЦФ
17
Умут Бозок
ЦФ
4-2-2-2
16
Меньян
6
Габриэль
99
Коне
6
Фонте
2
Челик
34
Сумаре
23
Мендес
19
Бамба
93
Иконе
14
Реми
19
Пепе
3-3-3-1
13
Бернардони
29
Пакье
14
Либой
3
Мигель
10
Саванье
14
Бобишон
25
Валь
20
Рипар
9
Тиуб
99
Буанга
9
Гийом
Остались в запасе
Лилль
Ним
27
Рафаэль Леау
ЛВ
26
Жереми Пье
ПЗ
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
14
Иссуфу Дайо
ЦЗ
17
Руи Фонте
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
22
Софьян Алакуш
ПЗ
27
Файто Мауасса
ЛЗ
1
Баптист Валетт
ВР
21
Фетхи Харек
ЦЗ
18
Пьеррик Вальдивия
ЦП
7
Рашид Алиуи
ЦФ
17
Умут Бозок
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Планк
Остались в запасе
27
Рафаэль Леау
ЛВ
26
Жереми Пье
ПЗ
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
14
Иссуфу Дайо
ЦЗ
17
Руи Фонте
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
Остались в запасе
22
Софьян Алакуш
ПЗ
27
Файто Мауасса
ЛЗ
1
Баптист Валетт
ВР
21
Фетхи Харек
ЦЗ
18
Пьеррик Вальдивия
ЦП
7
Рашид Алиуи
ЦФ
17
Умут Бозок
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Главный тренер
Паскаль Планк
Статистика матча Лилль - Ним
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Ним
Франция. Третья лига, 34 тур
Орлеан
3 : 0
16.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 33 тур
Ним
2 : 4
09.05.2025
Обань
Франция. Третья лига, 32 тур
Нанси
1 : 0
02.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 31 тур
Ним
0 : 0
25.04.2025
Париж 13
Франция. Третья лига, 30 тур
Ле-Ман
4 : 0
18.04.2025
Ним
Информация о матче
Стадион:
Пьер Моруа
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