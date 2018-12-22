Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Ним
Ренн - Ним: обзор матча 22 декабря 2018
Ренн
22.12.2018, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 19 тур
4 : 0
Завершен
Ним
6'
Б. Андре
14'
Б. Бурижо
47'
Джордан
67'
Джордан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Ним
88'
Желтая карточка
Г. Пакье
Желтая карточка
Х. Траоре
79'
ГОЛ! 4:0!
Джордан
67'
ГОЛ! 3:0!
Джордан
Пас отдал
И. Сарр
47'
34'
Желтая карточка
А. Бриансон
ГОЛ! 2:0!
Б. Бурижо
Пас отдал
Джордан
14'
ГОЛ! 1:0!
Б. Андре
Пас отдал
Б. Бурижо
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
40
Томаш Коубек
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
17
Мешер
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
21
Бенжамин Андре
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
7
Исмаила Сарр
ПВ
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Ним
13
Поль Бернардони
ВР
23
Антони Бриансон
ЦЗ
14
Эрве Либой
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
10
Тежи Саванье
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
25
Тео Валь
ЦП
9
Сада Тиуб
ПВ
20
Рено Рипар
ПВ
7
Рашид Алиуи
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Планк
Ренн
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
25
Жереми Гелин
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
15
Якоб Йоханссон
ЦП
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
23
Адриен Эну
ЦФ
Ним
1
Баптист Валетт
ВР
3
Флориан Мигель
ЛЗ
4
Лоик Ландре
ЦЗ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
9
Батист Гийом
ЦФ
17
Умут Бозок
ЦФ
4-3-2-1
40
Коубек
5
Бенсебаини
3
Да Силва
17
Мешер
14
Траоре
21
Андре
27
Бурижо
19
Гренье
8
Бен Арфа
7
Сарр
9
Джордан
3-3-3-1
13
Бернардони
29
Пакье
14
Либой
23
Бриансон
10
Саванье
4
Ферри
25
Валь
20
Рипар
9
Тиуб
99
Буанга
7
Алиуи
Остались в запасе
Ренн
Ним
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
25
Жереми Гелин
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
15
Якоб Йоханссон
ЦП
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
3
Флориан Мигель
ЛЗ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
1
Баптист Валетт
ВР
4
Лоик Ландре
ЦЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
9
Батист Гийом
ЦФ
17
Умут Бозок
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Планк
Остались в запасе
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
25
Жереми Гелин
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
15
Якоб Йоханссон
ЦП
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
Остались в запасе
3
Флориан Мигель
ЛЗ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
1
Баптист Валетт
ВР
4
Лоик Ландре
ЦЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
9
Батист Гийом
ЦФ
17
Умут Бозок
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Главный тренер
Паскаль Планк
Статистика матча Ренн - Ним
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Ним
Франция. Третья лига, 34 тур
Орлеан
3 : 0
16.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 33 тур
Ним
2 : 4
09.05.2025
Обань
Франция. Третья лига, 32 тур
Нанси
1 : 0
02.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 31 тур
Ним
0 : 0
25.04.2025
Париж 13
Франция. Третья лига, 30 тур
Ле-Ман
4 : 0
18.04.2025
Ним
Информация о матче
Стадион:
Роазон Парк
Новости команд
Все
Ренн
Ним
Лига 1: шансы «Лорьяна» и «Ренна» на победу в матче 11-го тура
09:48
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига Европы: шансы «Ренна» и «Олимпиакоса» на победу в матче 4 тура
3 ноября
«Ницца» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Лига 1: шансы «Лорьяна» и «Ренна» на победу в матче 11-го тура
09:48
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига Европы: шансы «Ренна» и «Олимпиакоса» на победу в матче 4 тура
3 ноября
«Ницца» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Экс-игрока «Нима» осудили за секс с 17-летними девушками, которые угнали его машину
2023.12.15 20:09
1
GFFN: клубы Лиги 1 «Бордо» и «Ним» близки к банкротству
2021.05.22 00:48
1
Лига 1. «Монако» обыграл «Ренн» благодаря голу и ассисту Головина, «Лион» разгромил «Ним»
2021.05.16 23:53
Лига 1. Лидер чемпионата «Лилль» дома проиграл «Ниму» из зоны вылета
2021.03.21 21:03
Лига 1. «Лилль» разгромил «Лорьян» и вернулся на первое место
2021.02.21 21:18
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+