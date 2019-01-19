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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ним - Тулуза
Ним - Тулуза: обзор матча 19 января 2019
Ним
19.01.2019, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 21 тур
0 : 1
Завершен
Тулуза
41'
Я. Саного
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ним - Тулуза
Желтая карточка
С. Тиуб
81'
Желтая карточка
Т. Саванье
75'
Желтая карточка
А. Бриансон
50'
41'
ГОЛ! 0:1!
Я. Саного
32'
Желтая карточка
К. Сидибе
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ним
13
Поль Бернардони
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
23
Антони Бриансон
ЦЗ
4
Лоик Ландре
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Тежи Саванье
ЦП
9
Сада Тиуб
ПВ
20
Рено Рипар
ПВ
7
Рашид Алиуи
ЦФ
17
Умут Бозок
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Планк
Тулуза
30
Баптист Рейне
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
3
Гэн Седзи
ЦЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
6
Калиду Сидибе
ОП
6
Ибраим Сангаре
ОП
10
Макс Градель
ЦП
14
Матье Доссеви
ЦП
9
Яя Саного
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Ним
1
Баптист Валетт
ВР
14
Эрве Либой
ЦЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
14
Антонен Бобишон
ЦП
25
Тео Валь
ЦП
9
Клеман Депрес
ЦФ
9
Батист Гийом
ЦФ
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
18
Янник Каюзак
ОП
19
Фирмин Мубеле
ЦП
5
Ману Гарсия
АП
10
Корентен Жан
ЦФ
9
Аарон Исека
ЦФ
4-2-2-2
13
Бернардони
27
Мауасса
23
Бриансон
4
Ландре
29
Пакье
4
Ферри
10
Саванье
9
Тиуб
20
Рипар
17
Бозок
7
Алиуи
3-4-2-1
30
Рейне
18
Диаките
3
Седзи
6
Жульен
98
Амьен-Аду
6
Сидибе
6
Сангаре
4
Силла
10
Градель
14
Доссеви
9
Саного
Остались в запасе
Ним
Тулуза
99
Денис Буанга
ЛВ
1
Баптист Валетт
ВР
14
Эрве Либой
ЦЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
25
Тео Валь
ЦП
9
Клеман Депрес
ЦФ
9
Батист Гийом
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Планк
5
Ману Гарсия
АП
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
18
Янник Каюзак
ОП
19
Фирмин Мубеле
ЦП
10
Корентен Жан
ЦФ
9
Аарон Исека
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Остались в запасе
99
Денис Буанга
ЛВ
1
Баптист Валетт
ВР
14
Эрве Либой
ЦЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
25
Тео Валь
ЦП
9
Клеман Депрес
ЦФ
9
Батист Гийом
ЦФ
Остались в запасе
5
Ману Гарсия
АП
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
18
Янник Каюзак
ОП
19
Фирмин Мубеле
ЦП
10
Корентен Жан
ЦФ
9
Аарон Исека
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Планк
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Статистика матча Ним - Тулуза
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ним
Франция. Третья лига, 34 тур
Орлеан
3 : 0
16.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 33 тур
Ним
2 : 4
09.05.2025
Обань
Франция. Третья лига, 32 тур
Нанси
1 : 0
02.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 31 тур
Ним
0 : 0
25.04.2025
Париж 13
Франция. Третья лига, 30 тур
Ле-Ман
4 : 0
18.04.2025
Ним
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Информация о матче
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