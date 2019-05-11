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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ним - Монако
Ним - Монако: обзор матча 11 мая 2019
Ним
11.05.2019, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 36 тур
1 : 0
Завершен
Монако
9'
Р. Рипар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ним - Монако
90'
+2
Желтая карточка
Жемерсон
64'
Желтая карточка
Ф. Балло-Туре
Желтая карточка
Д. Буанга
45'
41'
Желтая карточка
А. Головин
16'
Желтая карточка
А. Силва
ГОЛ! 1:0!
Р. Рипар
Пас отдал
С. Тиуб
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ним
13
Поль Бернардони
ВР
3
Флориан Мигель
ЛЗ
27
Файто Мауасса
ЛЗ
23
Антони Бриансон
ЦЗ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Тежи Саванье
ЦП
14
Антонен Бобишон
ЦП
9
Сада Тиуб
ПВ
20
Рено Рипар
ПВ
Главный тренер
Паскаль Планк
Монако
16
Диего Бенальо
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
15
Адриен Силва
ЦП
10
Александр Головин
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
9
Рони Лопеш
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Ним
14
Эрве Либой
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
18
Пьеррик Вальдивия
ЦП
25
Тео Валь
ЦП
7
Рашид Алиуи
ЦФ
9
Батист Гийом
ЦФ
Монако
30
Сейду Си
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
89
Насер Шадли
ЦП
9
Мусса Силла
ЦФ
4-3-3
13
Бернардони
27
Мауасса
3
Мигель
23
Бриансон
22
Алакуш
4
Ферри
10
Саванье
14
Бобишон
99
Буанга
9
Тиуб
20
Рипар
3-2-1-3-1
16
Бенальо
27
Налдо
15
Глик
21
Жемерсон
19
Сидибе
97
Балло-Туре
15
Силва
9
Лопеш
10
Головин
10
Мартинш
9
Фалькао
Остались в запасе
Ним
Монако
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
14
Эрве Либой
ЦЗ
18
Пьеррик Вальдивия
ЦП
25
Тео Валь
ЦП
7
Рашид Алиуи
ЦФ
9
Батист Гийом
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Планк
96
Кевин Н'Дорам
ОП
30
Сейду Си
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
89
Насер Шадли
ЦП
9
Мусса Силла
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Остались в запасе
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
14
Эрве Либой
ЦЗ
18
Пьеррик Вальдивия
ЦП
25
Тео Валь
ЦП
7
Рашид Алиуи
ЦФ
9
Батист Гийом
ЦФ
Остались в запасе
96
Кевин Н'Дорам
ОП
30
Сейду Си
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
89
Насер Шадли
ЦП
9
Мусса Силла
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Планк
Главный тренер
Филипе Луис
Статистика матча Ним - Монако
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Ним
Франция. Третья лига, 34 тур
Орлеан
3 : 0
16.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 33 тур
Ним
2 : 4
09.05.2025
Обань
Франция. Третья лига, 32 тур
Нанси
1 : 0
02.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 31 тур
Ним
0 : 0
25.04.2025
Париж 13
Франция. Третья лига, 30 тур
Ле-Ман
4 : 0
18.04.2025
Ним
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Стадион:
Стад де Костьере
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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