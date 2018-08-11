Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Ним
Анжер - Ним: обзор матча 11 августа 2018
Анжер
11.08.2018, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 1 тур
3 : 4
Завершен
Ним
33'
П. Капелле
51'
А. Фульини
55'
И. Траоре
4'
С. Тиуб
77'
К. Депрес
85'
Р. Рипар
88'
Р. Томас (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжер - Ним
88'
ГОЛ в свои ворота! 3:4!
Р. Томас
85'
ГОЛ! 3:3!
Р. Рипар
Пас отдал
С. Тиуб
Замена
Х. Манзала
️️️️
А. Фульини
82'
81'
Замена
Г. Пакье
️️️️
У. Бозок
79'
Вторая желтая
Ф. Мигель
77'
ГОЛ! 3:2!
К. Депрес
Пас отдал
А. Бриансон
75'
Замена
К. Депрес
️️️️
М. Диалло
74'
Желтая карточка
Ф. Мигель
Замена
Б. Сантамария
️️️️
В. Пажо
73'
Замена
Ж. Рен-Аделед
️️️️
П. Капелле
71'
Желтая карточка
А. Бамба
70'
64'
Замена
Т. Валь
️️️️
Д. Буанга
ГОЛ! 3:1!
И. Траоре
Пас отдал
Ф. Тайт
55'
ГОЛ! 2:1!
А. Фульини
Пас отдал
С. Баокен
51'
Желтая карточка
В. Мансе
42'
ГОЛ! 1:1!
П. Капелле
33'
4'
ГОЛ! 0:1!
С. Тиуб
Пас отдал
Т. Саванье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
29
Флавьен Тайт
ЛВ
17
Венсан Пажо
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
13
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Ним
13
Поль Бернардони
ВР
3
Флориан Мигель
ЛЗ
23
Антони Бриансон
ЦЗ
4
Лоик Ландре
ЦЗ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
10
Тежи Саванье
ЦП
5
Мустафа Диалло
ЦП
20
Рено Рипар
ПВ
9
Сада Тиуб
ПВ
17
Умут Бозок
ЦФ
Главный тренер
Бернар Бланкар
Анжер
1
Матье Мишель
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
21
Йоан Эндрю
ЦЗ
7
Батист Сантамария
ОП
27
Хариссон Манзала
ЦП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
9
Вилфрид Канга
ЦФ
Ним
1
Баптист Валетт
ВР
14
Эрве Либой
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
25
Тео Валь
ЦП
14
Антонен Бобишон
ЦП
7
Панайотис Влаходимос
ЦФ
9
Клеман Депрес
ЦФ
4-4-1-1
16
Бутель
15
Мансе
8
Траоре
29
Томас
25
Бамба
15
Капелле
6
Мангани
10
Фульини
17
Пажо
29
Тайт
13
Баокен
4-2-3-1
13
Бернардони
22
Алакуш
23
Бриансон
4
Ландре
3
Мигель
10
Саванье
5
Диалло
9
Тиуб
20
Рипар
99
Буанга
17
Бозок
17
Пажо
7
Сантамария
7
Сантамария
17
Пажо
10
Фульини
27
Манзала
27
Манзала
10
Фульини
15
Капелле
11
Рен-Аделед
11
Рен-Аделед
15
Капелле
17
Бозок
29
Пакье
29
Пакье
17
Бозок
99
Буанга
25
Валь
25
Валь
99
Буанга
5
Диалло
9
Депрес
9
Депрес
5
Диалло
Остались в запасе
Анжер
Ним
9
Вилфрид Канга
ЦФ
1
Матье Мишель
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
21
Йоан Эндрю
ЦЗ
Главный тренер
Стефан Мулен
7
Панайотис Влаходимос
ЦФ
1
Баптист Валетт
ВР
14
Эрве Либой
ЦЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
Главный тренер
Бернар Бланкар
Остались в запасе
9
Вилфрид Канга
ЦФ
1
Матье Мишель
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
21
Йоан Эндрю
ЦЗ
Остались в запасе
7
Панайотис Влаходимос
ЦФ
1
Баптист Валетт
ВР
14
Эрве Либой
ЦЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
Главный тренер
Стефан Мулен
Главный тренер
Бернар Бланкар
Статистика матча Анжер - Ним
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Ним
Франция. Третья лига, 34 тур
Орлеан
3 : 0
16.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 33 тур
Ним
2 : 4
09.05.2025
Обань
Франция. Третья лига, 32 тур
Нанси
1 : 0
02.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 31 тур
Ним
0 : 0
25.04.2025
Париж 13
Франция. Третья лига, 30 тур
Ле-Ман
4 : 0
18.04.2025
Ним
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Готье
(Секлин)
Стадион:
Стад Раймон Копа
Новости команд
Все
Анжер
Ним
Лига 1: шансы «Парижа» и «Анжера» на победу в матче 11-го тура
09:43
«Анжер» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Анжера» и «Ниццы» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Лион» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Лиона» и «Анжера» на победу в матче 9 тура
31 октября
Лига 1: шансы «Парижа» и «Анжера» на победу в матче 11-го тура
09:43
«Анжер» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Анжера» и «Ниццы» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Лион» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Лиона» и «Анжера» на победу в матче 9 тура
31 октября
Экс-игрока «Нима» осудили за секс с 17-летними девушками, которые угнали его машину
2023.12.15 20:09
1
GFFN: клубы Лиги 1 «Бордо» и «Ним» близки к банкротству
2021.05.22 00:48
1
Лига 1. «Монако» обыграл «Ренн» благодаря голу и ассисту Головина, «Лион» разгромил «Ним»
2021.05.16 23:53
Лига 1. Лидер чемпионата «Лилль» дома проиграл «Ниму» из зоны вылета
2021.03.21 21:03
Лига 1. «Лилль» разгромил «Лорьян» и вернулся на первое место
2021.02.21 21:18
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+