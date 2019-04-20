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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ним - Бордо
Ним - Бордо: обзор матча 20 апреля 2019
Ним
20.04.2019, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 33 тур
2 : 1
Завершен
Бордо
16'
Т. Саванье (П)
63'
Р. Рипар
13'
Д. Майя
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ним - Бордо
83'
Желтая карточка
Н. де Превилль
ГОЛ! 2:1!
Р. Рипар
Пас отдал
Т. Саванье
63'
41'
Желтая карточка
Ф. Камано
28'
Желтая карточка
В. Йованович
16'
Желтая карточка
Ж. Кунде
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Т. Саванье
16'
13'
ГОЛ! 0:1!
Д. Майя
Пас отдал
Ю. Сабали
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ним
13
Поль Бернардони
ВР
3
Флориан Мигель
ЛЗ
27
Файто Мауасса
ЛЗ
14
Эрве Либой
ЦЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
14
Антонен Бобишон
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Тежи Саванье
ЦП
20
Рено Рипар
ПВ
17
Умут Бозок
ЦФ
7
Рашид Алиуи
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Планк
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
23
Жюль Кунде
ЦЗ
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
94
Отавио
ОП
26
Тома Башич
ЦП
28
Зеду Юссуф
ЦП
9
Джош Майя
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Ним
1
Баптист Валетт
ВР
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
25
Тео Валь
ЦП
18
Пьеррик Вальдивия
ЦП
9
Сада Тиуб
ПВ
9
Батист Гийом
ЦФ
Бордо
29
Максим Пундж
ЛЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
18
Ярослав Плашил
ЦП
7
Джимми Бриан
ЦФ
3-3-2-2
13
Бернардони
27
Мауасса
14
Либой
3
Мигель
14
Бобишон
4
Ферри
10
Саванье
99
Буанга
20
Рипар
7
Алиуи
17
Бозок
3-1-2-1-2
56
Костиль
20
Сабали
33
Йованович
23
Кунде
94
Отавио
26
Башич
28
Юссуф
40
Камано
12
де Превилль
9
Майя
Остались в запасе
Ним
Бордо
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
9
Сада Тиуб
ПВ
1
Баптист Валетт
ВР
25
Тео Валь
ЦП
18
Пьеррик Вальдивия
ЦП
9
Батист Гийом
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Планк
14
Янн Карамо
ЛВ
29
Максим Пундж
ЛЗ
18
Ярослав Плашил
ЦП
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Остались в запасе
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
9
Сада Тиуб
ПВ
1
Баптист Валетт
ВР
25
Тео Валь
ЦП
18
Пьеррик Вальдивия
ЦП
9
Батист Гийом
ЦФ
Остались в запасе
14
Янн Карамо
ЛВ
29
Максим Пундж
ЛЗ
18
Ярослав Плашил
ЦП
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Планк
Главный тренер
Давид Гуйон
Статистика матча Ним - Бордо
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Ним
Франция. Третья лига, 34 тур
Орлеан
3 : 0
16.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 33 тур
Ним
2 : 4
09.05.2025
Обань
Франция. Третья лига, 32 тур
Нанси
1 : 0
02.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 31 тур
Ним
0 : 0
25.04.2025
Париж 13
Франция. Третья лига, 30 тур
Ле-Ман
4 : 0
18.04.2025
Ним
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Стадион:
Стад де Костьере
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