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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Ним
ПСЖ - Ним: обзор матча 23 февраля 2019
ПСЖ
23.02.2019, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 26 тур
3 : 0
Завершен
Ним
40'
К. Нкунку
69'
К. Мбаппе
89'
К. Мбаппе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Ним
ГОЛ! 3:0!
К. Мбаппе
Пас отдал
К. Нкунку
89'
Желтая карточка
Х. Бернат
72'
ГОЛ! 2:0!
К. Мбаппе
Пас отдал
Х. Бернат
69'
Желтая карточка
К. Мбаппе
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
К. Нкунку
Пас отдал
М. Верратти
40'
Желтая карточка
Л. Паредес
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
24
Хуан Бернат
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
6
Марко Верратти
ЦП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Ним
13
Поль Бернардони
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
23
Антони Бриансон
ЦЗ
4
Лоик Ландре
ЦЗ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
14
Антонен Бобишон
ЦП
25
Тео Валь
ЦП
10
Тежи Саванье
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
20
Рено Рипар
ПВ
Главный тренер
Паскаль Планк
ПСЖ
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
Ним
1
Баптист Валетт
ВР
14
Эрве Либой
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
9
Сада Тиуб
ПВ
9
Батист Гийом
ЦФ
7
Рашид Алиуи
ЦФ
17
Умут Бозок
ЦФ
3-3-1-3
23
Ареоля
3
Курзава
5
Маркиньос
3
Силва
24
Бернат
5
Паредес
10
Алвес
6
Верратти
10
Мбаппе
13
Чупо-Мотинг
28
Нкунку
4-4-2
13
Бернардони
22
Алакуш
23
Бриансон
4
Ландре
27
Мауасса
25
Валь
10
Саванье
4
Ферри
14
Бобишон
20
Рипар
99
Буанга
Остались в запасе
ПСЖ
Ним
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
Главный тренер
Луис Энрике
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
9
Сада Тиуб
ПВ
1
Баптист Валетт
ВР
14
Эрве Либой
ЦЗ
9
Батист Гийом
ЦФ
7
Рашид Алиуи
ЦФ
17
Умут Бозок
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Планк
Остались в запасе
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
Остались в запасе
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
9
Сада Тиуб
ПВ
1
Баптист Валетт
ВР
14
Эрве Либой
ЦЗ
9
Батист Гийом
ЦФ
7
Рашид Алиуи
ЦФ
17
Умут Бозок
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Паскаль Планк
Статистика матча ПСЖ - Ним
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Ним
Франция. Третья лига, 34 тур
Орлеан
3 : 0
16.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 33 тур
Ним
2 : 4
09.05.2025
Обань
Франция. Третья лига, 32 тур
Нанси
1 : 0
02.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 31 тур
Ним
0 : 0
25.04.2025
Париж 13
Франция. Третья лига, 30 тур
Ле-Ман
4 : 0
18.04.2025
Ним
Информация о матче
Стадион:
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