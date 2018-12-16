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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ним - Лилль
Ним - Лилль: обзор матча 16 декабря 2018
Ним
16.12.2018, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 18 тур
2 : 3
Завершен
Лилль
68'
Р. Алиуи
90+1'
К. Депрес
4'
Р. Леау
41'
Ж. Бамба
66'
Н. Пепе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ним - Лилль
ГОЛ! 2:3!
К. Депрес
Пас отдал
Т. Саванье
90'
+1
Замена
К. Депрес
️️️️
У. Бозок
81'
Желтая карточка
Д. Ферри
79'
77'
Замена
Т. Майя
️️️️
Шека
Желтая карточка
Д. Буанга
74'
ГОЛ! 1:3!
Р. Алиуи
68'
66'
ГОЛ! 0:3!
Н. Пепе
Пас отдал
Ж. Бамба
62'
Замена
Ж. Пье
️️️️
Н. Иконе
Желтая карточка
Т. Саванье
57'
Замена
С. Тиуб
️️️️
Т. Валь
56'
55'
Желтая карточка
Т. Мендес
Замена
Р. Алиуи
️️️️
С. Алакуш
46'
41'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Бамба
Пас отдал
З. Челик
38'
Желтая карточка
Э. Ие
21'
Замена
Э. Ие
️️️️
Р. Леау
16'
Красная карточка
Ж. Фонте
12'
Желтая карточка
Ж. Бамба
4'
ГОЛ! 0:1!
Р. Леау
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ним
13
Поль Бернардони
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
14
Эрве Либой
ЦЗ
23
Антони Бриансон
ЦЗ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
10
Тежи Саванье
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
25
Тео Валь
ЦП
20
Рено Рипар
ПВ
17
Умут Бозок
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Планк
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
23
Тиаго Мендес
ОП
8
Шека
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Ним
1
Баптист Валетт
ВР
4
Лоик Ландре
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
9
Сада Тиуб
ПВ
7
Рашид Алиуи
ЦФ
9
Клеман Депрес
ЦФ
Лилль
16
Адам Якубек
ВР
99
Юссуф Коне
ЦЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
29
Тиаго Майя
ЦП
7
Луис Араухо
ЦФ
4-3-2-1
13
Бернардони
27
Мауасса
14
Либой
23
Бриансон
22
Алакуш
10
Саванье
4
Ферри
25
Валь
99
Буанга
20
Рипар
17
Бозок
4-1-1-3-1
16
Меньян
2
Челик
6
Фонте
13
Дабила
97
Балло-Туре
23
Мендес
8
Шека
93
Иконе
27
Леау
19
Бамба
19
Пепе
25
Валь
9
Тиуб
9
Тиуб
25
Валь
22
Алакуш
7
Алиуи
7
Алиуи
22
Алакуш
17
Бозок
9
Депрес
9
Депрес
17
Бозок
93
Иконе
26
Пье
26
Пье
93
Иконе
27
Леау
32
Ие
32
Ие
27
Леау
8
Шека
29
Майя
29
Майя
8
Шека
Остались в запасе
Ним
Лилль
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
1
Баптист Валетт
ВР
4
Лоик Ландре
ЦЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
Главный тренер
Паскаль Планк
34
Бубакари Сумаре
ОП
16
Адам Якубек
ВР
99
Юссуф Коне
ЦЗ
7
Луис Араухо
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Остались в запасе
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
1
Баптист Валетт
ВР
4
Лоик Ландре
ЦЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
Остались в запасе
34
Бубакари Сумаре
ОП
16
Адам Якубек
ВР
99
Юссуф Коне
ЦЗ
7
Луис Араухо
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Планк
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Статистика матча Ним - Лилль
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ним
Франция. Третья лига, 34 тур
Орлеан
3 : 0
16.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 33 тур
Ним
2 : 4
09.05.2025
Обань
Франция. Третья лига, 32 тур
Нанси
1 : 0
02.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 31 тур
Ним
0 : 0
25.04.2025
Париж 13
Франция. Третья лига, 30 тур
Ле-Ман
4 : 0
18.04.2025
Ним
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Стад де Костьере
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