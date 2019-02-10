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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Ним
Нант - Ним: обзор матча 10 февраля 2019
Нант
10.02.2019, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 24 тур
2 : 4
Завершен
Ним
15'
К. Кулибали
38'
М. Уорис (П)
47'
Б. Гийом
69'
А. Бобишон
85'
Д. Ферри
89'
С. Тиуб
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нант - Ним
89'
ГОЛ! 2:4!
С. Тиуб
85'
ГОЛ! 2:3!
Д. Ферри
69'
ГОЛ! 2:2!
А. Бобишон
Пас отдал
Б. Гийом
47'
ГОЛ! 2:1!
Б. Гийом
Пас отдал
Т. Саванье
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Уорис
38'
36'
Желтая карточка
Э. Либой
Желтая карточка
А. Жиротто
31'
ГОЛ! 1:0!
К. Кулибали
Пас отдал
В. Ронжье
15'
9'
Желтая карточка
Б. Гийом
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
34
Диего Карлос
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
7
Абдулайе Туре
ОП
21
Валантен Ронжье
ЦП
20
Маджид Уорис
ЦФ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Ним
13
Поль Бернардони
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
4
Лоик Ландре
ЦЗ
14
Эрве Либой
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
10
Тежи Саванье
ЦП
14
Антонен Бобишон
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
20
Рено Рипар
ПВ
9
Батист Гийом
ЦФ
Главный тренер
Бернар Бланкар
Нант
1
Максим Дюпе
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
Ним
1
Баптист Валетт
ВР
3
Флориан Мигель
ЛЗ
21
Фетхи Харек
ЦЗ
25
Тео Валь
ЦП
9
Сада Тиуб
ПВ
7
Рашид Алиуи
ЦФ
17
Умут Бозок
ЦФ
3-3-1-1-2
16
Тэтэрушану
5
Паллуа
6
Лима
5
Жиротто
34
Карлос
7
Туре
2
Фабио
21
Ронжье
77
Лимбомбе
17
Кулибали
20
Уорис
4-3-2-1
13
Бернардони
29
Пакье
4
Ландре
14
Либой
27
Мауасса
10
Саванье
14
Бобишон
4
Ферри
20
Рипар
99
Буанга
9
Гийом
Остались в запасе
Нант
Ним
22
Шарль Траоре
ЛЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
1
Максим Дюпе
ВР
21
Габриэль Бочилия
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
Главный тренер
Вахид Халилходжич
3
Флориан Мигель
ЛЗ
9
Сада Тиуб
ПВ
1
Баптист Валетт
ВР
21
Фетхи Харек
ЦЗ
25
Тео Валь
ЦП
7
Рашид Алиуи
ЦФ
17
Умут Бозок
ЦФ
Главный тренер
Бернар Бланкар
Остались в запасе
22
Шарль Траоре
ЛЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
1
Максим Дюпе
ВР
21
Габриэль Бочилия
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
Остались в запасе
3
Флориан Мигель
ЛЗ
9
Сада Тиуб
ПВ
1
Баптист Валетт
ВР
21
Фетхи Харек
ЦЗ
25
Тео Валь
ЦП
7
Рашид Алиуи
ЦФ
17
Умут Бозок
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Главный тренер
Бернар Бланкар
Статистика матча Нант - Ним
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Ним
Франция. Третья лига, 34 тур
Орлеан
3 : 0
16.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 33 тур
Ним
2 : 4
09.05.2025
Обань
Франция. Третья лига, 32 тур
Нанси
1 : 0
02.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 31 тур
Ним
0 : 0
25.04.2025
Париж 13
Франция. Третья лига, 30 тур
Ле-Ман
4 : 0
18.04.2025
Ним
Информация о матче
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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1
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