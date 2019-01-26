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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Ним
Ницца - Ним: обзор матча 26 января 2019
Ницца
26.01.2019, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 22 тур
2 : 0
Завершен
Ним
41'
Ю. Аталь
54'
А. Сен-Максимен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Ним
90'
+1
Желтая карточка
С. Тиуб
88'
Желтая карточка
С. Алакуш
ГОЛ! 2:0!
А. Сен-Максимен
54'
53'
Желтая карточка
Л. Ландре
ГОЛ! 1:0!
Ю. Аталь
Пас отдал
А. Тамез
41'
Желтая карточка
И. Ганаго
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
15
Данило
ОП
61
Адриен Тамез
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Ним
13
Поль Бернардони
ВР
4
Лоик Ландре
ЦЗ
23
Антони Бриансон
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
14
Антонен Бобишон
ЦП
10
Тежи Саванье
ЦП
25
Тео Валь
ЦП
17
Умут Бозок
ЦФ
7
Рашид Алиуи
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Планк
Ницца
13
Расин Коли
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
6
Реми Вальтер
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
Ним
1
Баптист Валетт
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
14
Эрве Либой
ЦЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
20
Рено Рипар
ПВ
9
Сада Тиуб
ПВ
9
Батист Гийом
ЦФ
4-1-2-2
44
Бенитес
20
Аталь
29
Эрейе
4
Данте
5
Сарр
15
Данило
61
Тамез
25
Сиприен
10
Сен-Максимен
37
Ганаго
4-3-1-2
13
Бернардони
22
Алакуш
4
Ландре
23
Бриансон
29
Пакье
14
Бобишон
10
Саванье
25
Валь
99
Буанга
7
Алиуи
17
Бозок
Остались в запасе
Ницца
Ним
9
Мизьян Маолида
ЛВ
13
Расин Коли
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
6
Реми Вальтер
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
Главный тренер
Оливье Панталони
27
Файто Мауасса
ЛЗ
20
Рено Рипар
ПВ
9
Сада Тиуб
ПВ
1
Баптист Валетт
ВР
14
Эрве Либой
ЦЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
9
Батист Гийом
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Планк
Остались в запасе
9
Мизьян Маолида
ЛВ
13
Расин Коли
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
6
Реми Вальтер
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
Остались в запасе
27
Файто Мауасса
ЛЗ
20
Рено Рипар
ПВ
9
Сада Тиуб
ПВ
1
Баптист Валетт
ВР
14
Эрве Либой
ЦЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
9
Батист Гийом
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Главный тренер
Паскаль Планк
Статистика матча Ницца - Ним
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Ним
Франция. Третья лига, 34 тур
Орлеан
3 : 0
16.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 33 тур
Ним
2 : 4
09.05.2025
Обань
Франция. Третья лига, 32 тур
Нанси
1 : 0
02.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 31 тур
Ним
0 : 0
25.04.2025
Париж 13
Франция. Третья лига, 30 тур
Ле-Ман
4 : 0
18.04.2025
Ним
Информация о матче
Стадион:
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