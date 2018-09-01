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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ним - ПСЖ
Ним - ПСЖ: обзор матча 01 сентября 2018
Ним
01.09.2018, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 4 тур
2 : 4
Завершен
ПСЖ
63'
А. Бобишон
71'
Т. Саванье (П)
36'
Неймар
40'
А. Ди Мария
77'
К. Мбаппе
90+2'
Э. Кавани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ним - ПСЖ
Красная карточка
Т. Саванье
90'
+5
90'
+4
Красная карточка
К. Мбаппе
90'
+2
ГОЛ! 2:4!
Э. Кавани
90'
+1
Замена
К. Нкунку
️️️️
Неймар
Замена
У. Бозок
️️️️
Т. Валь
87'
83'
Замена
Ю. Дракслер
️️️️
А. Ди Мария
77'
ГОЛ! 2:3!
К. Мбаппе
Пас отдал
П. Кимпембе
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Т. Саванье
71'
67'
Замена
Т. Керер
️️️️
С. Н'Соки
Замена
К. Депрес
️️️️
Б. Гийом
66'
ГОЛ! 1:2!
А. Бобишон
Пас отдал
С. Тиуб
63'
58'
Желтая карточка
Т. Менье
51'
Желтая карточка
Неймар
Замена
А. Бобишон
️️️️
М. Диалло
46'
40'
ГОЛ! 0:2!
А. Ди Мария
36'
ГОЛ! 0:1!
Неймар
Пас отдал
Т. Менье
18'
Желтая карточка
К. Мбаппе
Желтая карточка
М. Диалло
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ним
13
Поль Бернардони
ВР
4
Лоик Ландре
ЦЗ
23
Антони Бриансон
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
10
Тежи Саванье
ЦП
5
Мустафа Диалло
ЦП
25
Тео Валь
ЦП
20
Рено Рипар
ПВ
9
Сада Тиуб
ПВ
9
Батист Гийом
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Планк
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
12
Адриан Рабьо
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Ним
1
Баптист Валетт
ВР
3
Флориан Мигель
ЛЗ
14
Эрве Либой
ЦЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
7
Панайотис Влаходимос
ЦФ
17
Умут Бозок
ЦФ
9
Клеман Депрес
ЦФ
ПСЖ
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
6
Тило Керер
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
24
Антуан Бернед
ЦП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
4-3-2-1
13
Бернардони
29
Пакье
4
Ландре
23
Бриансон
22
Алакуш
10
Саванье
5
Диалло
25
Валь
20
Рипар
9
Тиуб
9
Гийом
3-2-1-2-2
23
Ареоля
3
Кимпембе
5
Маркиньос
3
Силва
12
Менье
34
Н'Соки
12
Рабьо
11
Ди Мария
10
Неймар
10
Мбаппе
10
Кавани
5
Диалло
14
Бобишон
14
Бобишон
5
Диалло
25
Валь
17
Бозок
17
Бозок
25
Валь
9
Гийом
9
Депрес
9
Депрес
9
Гийом
11
Ди Мария
7
Дракслер
7
Дракслер
11
Ди Мария
10
Неймар
28
Нкунку
28
Нкунку
10
Неймар
34
Н'Соки
6
Керер
6
Керер
34
Н'Соки
Остались в запасе
Ним
ПСЖ
3
Флориан Мигель
ЛЗ
7
Панайотис Влаходимос
ЦФ
1
Баптист Валетт
ВР
14
Эрве Либой
ЦЗ
Главный тренер
Паскаль Планк
19
Мусса Диаби
ЛВ
2
Колин Дагба
ПЗ
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
24
Антуан Бернед
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
3
Флориан Мигель
ЛЗ
7
Панайотис Влаходимос
ЦФ
1
Баптист Валетт
ВР
14
Эрве Либой
ЦЗ
Остались в запасе
19
Мусса Диаби
ЛВ
2
Колин Дагба
ПЗ
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
24
Антуан Бернед
ЦП
Главный тренер
Паскаль Планк
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Ним - ПСЖ
1
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ним
Франция. Третья лига, 34 тур
Орлеан
3 : 0
16.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 33 тур
Ним
2 : 4
09.05.2025
Обань
Франция. Третья лига, 32 тур
Нанси
1 : 0
02.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 31 тур
Ним
0 : 0
25.04.2025
Париж 13
Франция. Третья лига, 30 тур
Ле-Ман
4 : 0
18.04.2025
Ним
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
Стад де Костьере
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