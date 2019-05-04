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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Реймс - Ним
Реймс - Ним: обзор матча 04 мая 2019
Реймс
04.05.2019, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 35 тур
0 : 3
Завершен
Ним
26'
Д. Ферри
43'
Р. Рипар
46'
Д. Буанга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реймс - Ним
56'
Желтая карточка
С. Тиуб
46'
ГОЛ! 0:3!
Д. Буанга
Желтая карточка
Б. Энгелс
45'
+1
Желтая карточка
Р. Уден
45'
+1
43'
ГОЛ! 0:2!
Р. Рипар
28'
Желтая карточка
С. Алакуш
26'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ферри
Пас отдал
Т. Саванье
Желтая карточка
Т. Дингом
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реймс
16
Эдуар Менди
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
15
Алексис Ромао
ЦП
5
Тристан Дингом
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
10
Реми Уден
ПВ
Главный тренер
Самба Диавара
Ним
13
Поль Бернардони
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
3
Флориан Мигель
ЛЗ
23
Антони Бриансон
ЦЗ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
14
Антонен Бобишон
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Тежи Саванье
ЦП
9
Сада Тиуб
ПВ
20
Рено Рипар
ПВ
Главный тренер
Паскаль Планк
Реймс
16
Николя Леметр
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
7
Мусса Думбия
ЛВ
9
Олувасейи Ожо
ЦП
15
Марвин Мартен
ЦП
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
Ним
1
Баптист Валетт
ВР
14
Эрве Либой
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
18
Пьеррик Вальдивия
ЦП
25
Тео Валь
ЦП
17
Умут Бозок
ЦФ
9
Батист Гийом
ЦФ
4-1-2-3
16
Менди
21
Баба
5
Абдельхамид
3
Энгелс
25
Фоке
7
Шавалерен
15
Ромао
5
Дингом
9
Зенели
20
Кафаро
10
Уден
4-3-3
13
Бернардони
22
Алакуш
27
Мауасса
23
Бриансон
3
Мигель
14
Бобишон
4
Ферри
10
Саванье
20
Рипар
9
Тиуб
99
Буанга
Остались в запасе
Реймс
Ним
11
Ассан Камара
ЛЗ
16
Николя Леметр
ВР
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
9
Олувасейи Ожо
ЦП
15
Марвин Мартен
ЦП
7
Мусса Думбия
ЛВ
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
Главный тренер
Самба Диавара
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
1
Баптист Валетт
ВР
14
Эрве Либой
ЦЗ
18
Пьеррик Вальдивия
ЦП
25
Тео Валь
ЦП
17
Умут Бозок
ЦФ
9
Батист Гийом
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Планк
Остались в запасе
11
Ассан Камара
ЛЗ
16
Николя Леметр
ВР
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
9
Олувасейи Ожо
ЦП
15
Марвин Мартен
ЦП
7
Мусса Думбия
ЛВ
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
Остались в запасе
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
1
Баптист Валетт
ВР
14
Эрве Либой
ЦЗ
18
Пьеррик Вальдивия
ЦП
25
Тео Валь
ЦП
17
Умут Бозок
ЦФ
9
Батист Гийом
ЦФ
Главный тренер
Самба Диавара
Главный тренер
Паскаль Планк
Статистика матча Реймс - Ним
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Ним
Франция. Третья лига, 34 тур
Орлеан
3 : 0
16.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 33 тур
Ним
2 : 4
09.05.2025
Обань
Франция. Третья лига, 32 тур
Нанси
1 : 0
02.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 31 тур
Ним
0 : 0
25.04.2025
Париж 13
Франция. Третья лига, 30 тур
Ле-Ман
4 : 0
18.04.2025
Ним
Информация о матче
Стадион:
Огюст Делоне
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