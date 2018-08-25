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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Ним
Тулуза - Ним: обзор матча 25 августа 2018
Тулуза
25.08.2018, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 3 тур
1 : 0
Завершен
Ним
80'
М. Градель (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тулуза - Ним
Желтая карточка
Д. Дурмаз
90'
+4
89'
Желтая карточка
У. Бозок
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Градель
80'
65'
Желтая карточка
Б. Гийом
38'
Желтая карточка
Л. Ландре
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
30
Баптист Рейне
ВР
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
14
Матье Доссеви
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
15
Джон Босток
ЦП
5
Ману Гарсия
АП
9
Аарон Исека
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Ним
13
Поль Бернардони
ВР
3
Флориан Мигель
ЛЗ
4
Лоик Ландре
ЦЗ
23
Антони Бриансон
ЦЗ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
5
Мустафа Диалло
ЦП
10
Тежи Саванье
ЦП
9
Сада Тиуб
ПВ
20
Рено Рипар
ПВ
9
Батист Гийом
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Планк
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
18
Янник Каюзак
ОП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
9
Яя Саного
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
Ним
1
Баптист Валетт
ВР
14
Эрве Либой
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
25
Тео Валь
ЦП
17
Умут Бозок
ЦФ
9
Клеман Депрес
ЦФ
4-1-3-1-1
30
Рейне
6
Жульен
20
Тодибо
29
Мубандже
98
Амьен-Аду
6
Сангаре
14
Доссеви
10
Градель
15
Босток
5
Гарсия
9
Исека
4-2-3-1
13
Бернардони
22
Алакуш
4
Ландре
23
Бриансон
3
Мигель
5
Диалло
10
Саванье
20
Рипар
9
Тиуб
99
Буанга
9
Гийом
Остались в запасе
Тулуза
Ним
4
Иссиага Силла
ЛЗ
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
18
Янник Каюзак
ОП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
9
Яя Саного
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
1
Баптист Валетт
ВР
14
Эрве Либой
ЦЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
25
Тео Валь
ЦП
17
Умут Бозок
ЦФ
9
Клеман Депрес
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Планк
Остались в запасе
4
Иссиага Силла
ЛЗ
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
18
Янник Каюзак
ОП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
9
Яя Саного
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
Остались в запасе
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
1
Баптист Валетт
ВР
14
Эрве Либой
ЦЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
25
Тео Валь
ЦП
17
Умут Бозок
ЦФ
9
Клеман Депрес
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Главный тренер
Паскаль Планк
Статистика матча Тулуза - Ним
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Ним
Франция. Третья лига, 34 тур
Орлеан
3 : 0
16.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 33 тур
Ним
2 : 4
09.05.2025
Обань
Франция. Третья лига, 32 тур
Нанси
1 : 0
02.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 31 тур
Ним
0 : 0
25.04.2025
Париж 13
Франция. Третья лига, 30 тур
Ле-Ман
4 : 0
18.04.2025
Ним
Информация о матче
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